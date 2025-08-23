Muere asistente de dirección de ‘Emily in Paris’ en medio de las grabaciones de la serie

La serie ‘Emily in Paris’, que graba en Italia su quinta temporada, sufrió, el jueves 21 de agosto, una muy fuerte sacudida, luego de que uno de los miembros de su staff falleciera de forma repentina a los 47 años.

De acuerdo a información de medios locales, como La Repubblica, el fallecido respondía al nombre de Diego Borella y fungía como asistente de dirección de la exitosísima serie protagonizada por Lily Collins.

Su deceso se produjo en el emblemático Hotel Danieli, en la ciudad de Venecia cuando tanto él, como el resto del equipo de producción, se preparaban para grabar una escena.

La muerte de Diego se produjo después de que se desvaneciera frente a sus compañeros en pleno set de grabación.

Tras percatarse de lo sucedido, sus colegas de inmediato llamaron a los equipos de emergencia presentes en el lugar, quienes hicieron labores de reanimación, pero no pudieron hacer nada por él.

Su deceso fue lamentado por Paramount Television Studios que, por medio de un comunicado, despidió al miembro de su staff.

“Estamos profundamente entristecidos al confirmar el fallecimiento repentino de un miembro de la familia de producción de ‘Emily in Paris’. Nuestros corazones están con la familia y seres queridos en este momento tan difícil”, se lee en un fragmento del comunicado.

La muerte de Diego Borella provocó la suspensión temporal de las grabaciones, las cuales ya se reanudaron este sábado con normalidad.

Sigue leyendo: