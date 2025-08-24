Cracker Barrel enfrenta consecuencias financieras por su rebranding

Para el cierre de las operaciones del jueves de la semana pasada, las acciones de la cadena de restaurantes estadounidense Cracker Barrel cayeron un 7.2%, perdiendo hasta $94 millones de dólares de su valor de mercado debido a un cambio en su imagen.

La cadena de restaurantes y tienda de regalo estadounidense reconocida por su temática sureña decidió recientemente hacer un rebranding, eliminando de su imagen original al tradicional hombre con overol apoyado en un barril y en cambio dejar solo el logotipo con el nombre de la compañía.

Este ajuste en la imagen de Cracker Barrel, con sede se encuentra en Lebanon, Tennessee hizo que sus acciones descendieran en menos de un día, y aunque en las operaciones del viernes trataron de subir cerró con una baja de 40 centavos.

De acuerdo con el sitio web de la cadena la imagen original del hombre junto al barril “representaban la antigua experiencia de la tienda de campo donde la gente se reunía y compartía historias”, señaló. Sin embargo, la empresa estaba trabajando desde hace meses no sólo en refrescar su logo sino también en otros elementos como el menú pasando de un aspecto antiguo a más moderno.

“Nuestros valores no han cambiado, y el corazón y el alma de Cracker Barrel no han cambiado”, declaró la compañía fundada en 1969 que hasta la fecha opera con más de 600 locales con ingresos que superan los $3,5 mil millones de dólares según informes del 2024.

