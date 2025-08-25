Tras arresto polémico, Lil Nas X se declara inocente de todos los cargos

El reconocido rapero y artista Lil Nas X se encuentra en el centro de una seria controversia legal después de ser arrestado el pasado jueves en el barrio de Studio City, en Los Ángeles. El músico, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, enfrenta cuatro cargos por delitos graves, incluidos tres de agresión a un oficial de policía y uno de resistencia a un oficial ejecutivo.

Según reportes de las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 a.m., cuando agentes de policía encontraron al cantante de ‘Old Town Road’ caminando aparentemente desnudo por el bulevar Ventura.

Inicialmente, se le vio usando solo su ropa interior y un par de botas de vaquero, aunque medios posteriores mostraron imágenes donde aparecía completamente desnudo. Al ser confrontado por la policía, se alega que Hill agredió a los oficiales, lo que resultó en su arresto.

Crédito: Frederic J Brown/Pool Photo via AP.

Lil Nas X debe asistir a Narcóticos Anónimos

Debido a la sospecha de una posible sobredosis, el artista fue trasladado a un hospital local, donde permaneció varias horas antes de ser llevado a prisión.

Este lunes, durante su comparecencia ante un juez, Lil Nas X se declaró inocente de todos los cargos. Se le fijó una fianza de $75,000 y, como condición para su liberación, el juez ordenó que debe asistir a reuniones de Narcóticos Anónimos.

El arresto ocurrió poco después de que el rapero borrara todas las publicaciones de su perfil de Instagram y comenzara a compartir mensajes crípticos y fragmentos de canciones inéditas, lo que había generado preocupación y especulación entre sus seguidores sobre un posible nuevo proyecto musical o una crisis personal.

Lil Nas X, ganador de dos premios Grammy y conocido por éxitos como ‘Old Town Road’ y su aclamado álbum Montero (2021), no ha hecho declaraciones públicas sobre el incidente. Se espera que en los próximos días ofrezca algunas declaraciones al respecto y cumpla lo que estableció el juez.

