Veljko Paunovic considera que la goleada del Real Madrid es una lección para el Real Oviedo

El entrenador del Real Oviedo, Veljko Paunovic, consideró tras la derrota por 0-3 ante el Real Madrid que la Primera División “ha vuelto a dar una lección” a sus jugadores.

Con un doblete, Kylian Mbappé fue el verdugo de los locales, quienes no pudieron tener el debut que querían en el estadio Carlos Tartiere en su regreso a primera división tras 24 años de ausencia. Vinícius Júnior fue el autor del tercer gol ya en el tiempo de compensación.

Al respecto, el DT oviedista, Veljko Paunovic consideró que, a pesar de que su equipo se defendió bien la mayor parte del tiempo, cometió algunos errores inocentes que no se perdonan en el máximo circuito del fútbol español.

“Aquí te castigan si tienes errores inocentes. El resto son acciones que por momentos gestionamos bien y otras no tanto, pero siempre tuvimos compostura y cuando tuvimos que defender lo hicimos bien“, aseguró el técnico carbayón cuando tuvo que analizar el partido en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

El Oviedo empezó el partido con cinco defensas y al descanso cambió al dibujo habitual porque querían “llevar al Madrid al terreno del Real Oviedo, teniendo cada vez más balón y atacando por las bandas”, pero que los merengues se aprovecharon de unos errores que “en esta categoría no se pueden tener“.

Sobre la polémica arbitral que rodeó el gol con el que los merengues abrieron el marcador, cuando Tchouameni inició la jugada del gol robando un balón mientras derribaba a un defensor, el entrenador serbio, ex DT de las Chivas de Guadalajara y los Tigres de la UANL, no quiso ahondar en detalles.

“No se puede hablar del árbitro. Me parece que el jugador del Madrid llega, pero que también derriba a nuestro jugador. No puedo hablar de ello, no puedo dar mi opinión. Somos el equipo que acaba de ascender y hay que ganarse el respeto, nadie nos lo va a regalar”, concluyó.

*Con información de EFE.

