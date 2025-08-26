Gobernadora de la Fed, Lisa Cook, presentará demanda contra gobierno de Trump por despido

Pese al anuncio dado a conocer por Donald Trump, la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, a la que el presidente acusa de fraude, presentará una demanda contra el despido que le ha notificado por carta el propio mandatario.

“El presidente Trump no tiene autoridad para destituir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook”, explica el abogado Abbe Lowell en un comunicado publicado después de que Trump enviara una misiva a Cook en la que anunciaba su despido “con efecto inmediato”.

“Su intento de despedirla, basándose únicamente en una carta de recomendación, carece de fundamento fáctico y legal. Presentaremos una demanda contra esta acción ilegal”, escribe Lowell en referencia a la acusación que lanzó contra ella la semana pasada el director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte.

Pulte pidió por carta al Departamento de Justicia que investigue a Cook a cuenta de dos hipotecas a su nombre, pero de momento no se ha abierto ninguna pesquisa oficial contra ella.

Por su parte, la Reserva Federal dijo este martes que “respetará la decisiones judiciales”, pero recordó que “los mandatos largos y las protecciones contra despidos de los gobernadores son una salvaguarda esencial para asegurar que las decisiones de política monetaria se basan en datos y análisis económico y en el interés del pueblo estadounidense”.

Ante el entorno, el presidente Donald Trump dijo que estaba preparado para una pelea legal con la gobernadora de la Reserva Federal.

El esfuerzo de Trump por despedir a Cook, la primera mujer negra en servir en la Junta de Gobernadores en Washington, intensifica dramáticamente su esfuerzo por ejercer más control sobre el banco central estadounidense y establece un desafío legal que podría tener importantes impactos en la política monetaria.

Según analistas, si Trump logra remover y reemplazar a Cook, le brindará al presidente, quien ha abogado agresivamente por recortes en las tasas de interés y ha expresado su frustración con el presidente de la Fed, Jerome Powell, por su enfoque, una mayoría de cuatro personas en el directorio de siete miembros de la Fed.

Sigue leyendo: