Trump sugiere revocar las licencias de las televisoras NBC y ABC

El presidente Donald Trump está molesto con la cobertura mediática y el manejo de información que las cadenas de televisión National Broadcasting Company (NBC) y American Broadcasting Companies, Inc.(ABC) realizan con respecto a temas políticos, los cuales considera tendenciosos y por ello exige revocarles sus licencias de transmisión.

Bajo la óptica del republicano de 79 años, ambas cadenas de televisión defienden los intereses del Partido Demócrata y, además de no darle cobertura a los conservadores, se enfocan en atacar a las políticas implementadas desde la Casa Blanca.

“¿Por qué ABC y NBC FAKE NEWS, dos de las peores y más sesgadas cadenas del mundo, no pagan millones de dólares al año en LICENCIAS? Deberían perder sus licencias por su cobertura injusta de republicanos y/o conservadores, pero como mínimo, ¡deberían pagar una fortuna por tener el privilegio de usar las ondas más valiosas en cualquier lugar y en cualquier momento! ¡El periodismo corrupto no debería ser recompensado, debería ser erradicado!“, escribió en la plataforma Truth Social.

NBC está apunto de cumplir un siglo de generar contenido televisivo para los estadounidenses. (Crédito: Richard Drew / AP)

En otra publicación, el jefe de la nación sugirió la intervención del Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para impedir que las dos televisoras en cuestión continúen operando al menos como lo han venido haciendo desde hace años.

“Dos de las peores y más sesgadas cadenas de la historia. Me dan un 97 % de MALAS HISTORIAS. SI ESE ES EL CASO, SON SIMPLEMENTE UN BRAZO DEL PARTIDO DEMÓCRATA Y, SEGÚN MUCHOS, LA FCC DEBERÍA REVOCARLES SUS LICENCIAS. Estoy totalmente de acuerdo porque son tan parciales y mentirosos que representan una verdadera amenaza para nuestra democracia”, subrayó.

Brendan Thomas Carr, presidente de la FCC comparte la visión de Donald Trump y también desde hace tiempo ha criticado la línea editorial seguida por NBC y ABC, pero no ha emitido ningún tipo de sanción en su contra.

De hecho, el abogado de Washington ha puesto como ejemplo a seguir el compromiso asumido por la corporación Paramount de reestructurar la línea editorial de su filial CBS News con el objetivo de transmitir contenidos más equilibrados.

NBC es la cadena de televisión más antigua en Estados Unidos, fundada en 1926. Con respecto a ABC, se fundó más de dos décadas después, en 1948.

