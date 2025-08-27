Aprende a detectar billetes falsos de dólar con estas aplicaciones móviles

Aunque en la actualidad se cuenta con una serie de equipos tecnológicos que permiten identificar cuando un billete es falso o no, también hay aplicaciones móviles útiles que pueden ayudar a saber si el papel moneda ha sido emitido por la entidad reguladora.

Si bien, las falsificaciones de billetes han logrado superarse, la tecnología que poseen algunos teléfonos móviles puede ser útil para comprobar, por ejemplo, los detalles más relevantes de seguridad.

Entre las herramientas se puede usar la cámara que al hacer zoom se pueden observar las letras, números con más detalles que en caso de estar borrosos da indicio de que el billete es falso. La linterna también es útil para mirar con más precisión, por ejemplo; las marcas de agua u otros elementos que al no estar o estar mal ejecutados da señales de que el papel moneda no es real.

Por otra parte, tiendas de app de iPhone y Android también cuentan con aplicaciones para ayudar a detectar si un billete es legítimo o no como, el “Lector de dinero MCT”, escanea los billetes, siendo compatible con cualquier divisa, no solo detecta los falsos sino que también cuenta con un contador para dar con un valor total.

