Señales que indican que tus billetes de $5 podrían valer una fortuna

A lo largo de estos años se han impreso millones de ejemplares de billetes de $5 dólares los cuales llevan en el anverso el rostro de Abraham Lincoln y en el reverso el Monumento a Lincoln y su último rediseño se presentó en el 2007.

Si bien, hay muchos ejemplares de este billete en particular, existen algunos que son buscados por los coleccionistas dadas sus características ya que pueden llegar a costar miles de dólares en los mercados de subastas.

Para saber si un billete vale la pena conservarlo, hay que fijarse en ciertos detalles, como fecha de impresión o números de series, estos últimos pueden variar entre patrones hasta combinaciones que hacen que valga mucho dinero.

Otra característica muy llamativa son los errores de impresión, a diferencia de las monedas donde se puede observar las fallas en el troquel, en el caso de los billetes la tinta puede correrse y hacer que los diseños se vean desalineados.

Sin duda un detalle que llama la atención son los billetes estrellas, estos suelen tener un valor extra en el mercado, por lo general son más antiguos y en perfecta condición se pueden conseguir en páginas como eBay por hasta $1,200 dólares a $1,700 dólares.

Los certificados de plata, aunque ya no circulan también son billetes que son buscados por los aficionados numismáticos ya que su importancia histórica aumenta su valor en la venta alcanzando hasta los $1,800 dólares o más.

Finalmente, los billetes emitidos por bancos poco comunes también tienen un precio más elevado en las subastas como, por ejemplo; el impreso por el First National Bank de Aransas Pass en 1929.

