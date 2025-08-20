La moneda de 25 centavos que se convirtió en tesoro

En los últimos años han sido millones las monedas que han circulado en Estados Unidos con diseños variados que representan a personalidades, lugares y eventos históricos muy importantes para el país.

Gran parte de estas piezas han sido acuñadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos y algunas debido a sus detalles han sido objeto de admiración de los aficionados numismáticos.

Entre las monedas más buscadas por los coleccionistas se encuentra la de 25 centavos del bicentenario de 1976. Una pieza de edición especial acuñada en tres lugares importantes: Filadelfia, Denver y San Francisco recubierta con un 40 % de plata, metal, cobre y zinc.

De acuerdo con la plataforma experta en monedas Chronicle Collectibles, un ejemplar de esta pieza puede llegar a costar en el mercado de subasta hasta los $20,000 dólares e incluso alcanzar cifras más altas si tiene la clasificación de la Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS) y si está en buenas condiciones.

Para identificar esta moneda sólo basta con observar que en el anverso se retrata el busto del presidente George Washington junto a las fechas 1776-1976, y en el reverso se aprecia la imagen de un baterista colonial con perfil a la izquierda además de una antorcha rodeada de trece estrellas.

