Santiago Giménez no saldrá del AC Milan, garantizó su representante

Santiago Giménez no saldrá del AC Milan, aclaró este miércoles su representante Rafael Pimenta, según declaraciones que recopiló el periodista Fabrizio Romano, periodista italiano especialista en el mercado de fichajes y que replicó la postura de la reconocida agente de jugadores portuguesa.

“Giménez no se va del Milan, puedo garantizar que los reportes no son ciertos. Se quedará en el club”, fueron las palabras que replicó Romano atribuidas a la prestigiada agente de jugadores y que maneja todo lo relacionado con los intereses financieros y económicos del artillero azteca.

🚨🇲🇽 Santi Gimenez’s agent Rafaela Pimenta: “Gimenez is not going to leave AC Milan”.



“I can guarantee that reports are not true. He’s staying at the club”. pic.twitter.com/ejXTGlgM2u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025

Dicha postura de la señora Pimenta acaba supuestamente con todos los rumores de la posible salida del artillero de la selección de México, cuyo nombre se estuvo manejando extraoficialmente como moneda de cambio en el mercado de fichajes que cerrará sus actividades el próximo 31 de agosto.

Giménez llegó al cuadro rossoneri el pasado mes de febrero y desde su llegada ha sido cuestionado y comparado en su capacidad goleadora al grado de que ha sido ligado a otras escuadras europeas y tenido que luchar por mantenerse con la titularidad con el portugués Rafael Leao, el serbio Luka Jović y el británico Tammy Abraham, estos dos últimos ya fuera del equipo italiano.

Habría que recordar que Santiago Giménez llegó al Milan procedente del Feyenoord de Países Bajos en una cifra de alrededor de 32 millones de euros con un contrato hasta el 2029, con un valor en el mercado, de acuerdo al sitio Transfermarkt, de alrededor de 30 millones de dólares.

🚨🌕 | AC Milan and Roma have also discussed the possibility of a swap deal between Santiago Gimenez and Artem Dovbyk.



There are no negotiations ongoing.



Santiago Gimenez is happy and wants to stay at AC Milan.@MatteMoretto 🔄🇲🇽🇺🇦 pic.twitter.com/dvi5M19Atj — Milan Matters (@MilanMatters) August 26, 2025

Inclusive todas las versiones de intercambios y negociaciones han sido descartadas, como la última que se manejó entre el AC Milan y la Roma, en donde estaría involucrado el ucraniano Artem Dovbyk, pero en la cual no hay negociaciones en curso y mucho menos que Santiago Giménez esté interesado en cambiar de equipo.

Lucha por la titularidad

Por lo pronto Santiago Giménez está luchando por la titularidad en el cuadro rossoneri en el actual torneo 2025-2026, en donde hasta el momento se ha ido en blanco debido a que su estado físico no es el óptimo debido a que reportó tarde con su equipo debido a la actividad de la selección de México en la Copa Oro.

Giménez inició el pasado encuentro contra el recién ascendido Cremonese, debido a la lesión del portugués Rafael Leão, por lo que depende de que tenga minutos el mexicano de la recuperación del portugués.

