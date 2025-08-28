Equipo de Parker pone en duda lesión de Usyk tras video en club nocturno

David Higgins, promotor de Joseph Parker, puso en duda la supuesta lesión de Oleksandr Usyk luego de que el campeón indiscutido de peso pesado fuera grabado en un club nocturno bailando y cantando.

En una entrevista con Sky Sports, Higgins comentó que no han recibido ninguna prueba médica sobre lo que aqueja a Usyk, pero dejó claro que Parker está listo para enfrentar a quien sea.

“La verdad es que no he visto las pruebas médicas, pero se podría pensar que una lesión grave impediría ese tipo de actividad. En mi opinión, las cosas siguen igual. En el boxeo, nada me sorprende. Joseph está concentrado, preparado y listo para pelear con cualquiera, donde sea”, dijo.

A career after boxing beckons, for undisputed champ Oleksandr Usyk 🪩



🎥 @usykaa pic.twitter.com/5TBxhhRcfk — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 27, 2025

Recordemos que la OMB ordenó que Oleksandr Usyk se enfrentara a Joseph Parker, retador oficial del organismo. Tras cumplirse el plazo para las negociaciones, el campeón pidió una extensión de 90 días para tratar sus lesiones. Según BoxingScene, el organismo sancionador está dispuesto a aceptar una prórroga moderada y no lo solicitado por el ucraniano.

Si la OMB no acepta la solicitud del ucraniano, Parker sería ascendido a campeón absoluto y podría pelear con el ganador de la pelea entre Moses Itauma y Dillan White.

Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Por esta razón, el equipo del ucraniano cree que se ha ganado el derecho de elegir su futuro y a tomarse el tiempo necesario para tomar esa decisión.

Oleksandr Usyk es el campeón indiscutido de peso pesado. Crédito: Frank Augstein | AP

Joseph Parker, de 27 años, es el campeón interino de peso pesado de la OMB y retador obligatorio del ucraniano. El peleador neozelandés cuenta con 36 victorias (24 por nocauts) y tres reveses en su carrera profesional.

Por su parte, Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· Equipo de Oleksandr Usyk explica solicitud de extensión a la OMB

· Oleksandr Usyk pide extensión a la OMB para pelear con Parker por lesión

· OMB ordena pelea entre Oleksandr Usyk y Joseph Parker