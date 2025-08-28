Lisa Cook demandó a Donald Trump por ordenar su destitución como miembro de la Reserva Federal

Lisa DeNell Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed), quien fue acusada de haber cometido un fraude hipotecario, demandó al presidente Donald Trump por ordenar destituirla de su cargo.

La semana pasada, William Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA), le hizo llegar una carta a la fiscal general Pam Bondi donde denuncia un indebido proceder llevado a cabo Lisa DeNell Cook para obtener un crédito que le permitiera comprar una casa.

Al parecer, la economista de 61 años primero firmó una hipoteca a 15 años sobre la propiedad de Ann Arbor, Michigan, declarando que sería su residencia principal, esto en junio de 2021.

Un mes más tarde, Cook adquirió otra casa en Atlanta, Georgia, solicitando un préstamo a 30 años, pero lo controversial del asunto es que también se comprometió a utilizarla como vivienda habitual, esto con el objetivo de que los intereses de su crédito fueran más bajos.

Al enterarse de lo sucedido, el presidente Trump primero le pidió a Cook presentar su renuncia, pero ante su negativa, optó por notificarle a través de una carta publicada en su plataforma Truth Social que estaba despedida.

“El pueblo estadounidense debe poder confiar plenamente en la honestidad de los miembros encargados de establecer políticas y supervisar la Reserva Federal.

Ante su conducta engañosa y potencialmente delictiva en materia financiera, ellos no pueden, y yo no tengo, tener esa confianza en su integridad”, escribió.

En respuesta, la afroamericana aseguró mediante un comunicado que el jefe de la nación carecía de autoridad para destituirla.

“El presidente Trump pretendió despedirme ‘por causa justificada’ cuando ninguna causa existe bajo la ley, y él no tiene autoridad para hacerlo”, indica parte de la misiva.

Lisa Cook es una de las personas más cercanas a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

De esta manera, con el objetivo de conservar su trabajo en la Fed, Lisa DeNell Cook le pidió a un juez bloquear su destitución para “salvaguardar” su independencia ordenada por el Congreso.

“La independencia operativa de la Reserva Federal es vital para su capacidad de tomar decisiones económicas acertadas, libres de las presiones políticas de un ciclo electoral”, detalla parte de su demanda.

A la par, solicitó una declaración del tribunal donde señale que una acusación infundada de fraude hipotecario previa a su confirmación no es motivo de destitución.

De acuerdo con la Ley de la Fed, la única razón por la que los miembros de su Junta de Gobernadores pueden ser destituidos de sus cargos es por causa justificada o por algún tipo de irregularidad.

Basado en ello, Cook indica en su demanda que no hay nada probado en su contra que justifique removerla de su puesto.

“El criterio de ‘causa justificada’ no está definido en la [Ley de la Reserva Federal], pero los estatutos que establecen el criterio para otras agencias independientes limitan expresamente la causa al criterio de que… debe haber una constatación específica de ‘ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o malversación de fondos'”, menciona parte de la querella.

