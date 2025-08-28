Memphis Depay en la órbita del Pachuca o Real Oviedo

Memphis Depay, jugador de la selección de Países Bajos y actual integrante del equipo Corinthians de Brasil podría dejar de lado su estancia en el fútbol amazónico para aceptar un ofrecimiento del Grupo Pachuca, que lo colocaría ya sea en los Tuzos o León de la Liga MX o el Real Oviedo de España.

De acuerdo a datos extraoficiales, la relación entre los dirigentes del equipo brasileño y el delantero neerlandés no es la mejor, por lo cual Depay habría pedido su salida en otra Liga y esto ha generado el interés del Grupo Pachuca encabezado por el empresario mexicano Jesús Martínez.

Dicho corporativo del fútbol de México, que tomó mayor relevancia internacional debido a la exclusión del Club León del pasado Mundial de Clubes en Estados Unidos a causa de la multipropiedad, tendría los ojos puestos en este jugador.

Inclusive entre los datos que han surgido en torno a este posible fichaje, sobresale el hecho de que el contrato de Depay no sería un obstáculo para jugar en la Liga MX y su salario estaría dentro de los parámetros que se pagan actualmente en el balompié azteca.

También se ha manejado de que los técnicos en las tres entidades deportivas, Jaime Lozano con Pachuca, Eduardo Berizzo con el León y Veljko Paunovic con el Real Oviedo, no verían con malos ojos la llegada de un refuerzo de esta índole.

Depay actualmente se encuentra en una controversia con los dirigentes del Corinthians debido al incumplimiento de algunos bonos deportivos que han quebrado la tirante relación del delantero europeo con los empresarios brasileños, a los cuales ha señalado de faltos de seriedad y con la exigencia de salir de inmediato de la institución.

Las cosas se encuentran en un punto de inflexión que el jugador se encuentra seriamente analizando ofertas para dejar el fútbol brasileño no obstante que le queda todavía un año y cinco meses de contrato, pero debido a que el neerlandés supuestamente ha considerado la idea de jugar en México o en la Major League Soccer, con un contrato que le aporte seguridad a su familia.

Las opciones

Por lo pronto, las opciones que se le han planteado a Memphis Depay para seguir con su carrera internacional son el León FC, que no pasa un buen momento con el argentino Eduardo Berizzo al frente, mientras que Pachuca con Jaime Lozano podría ser una alternativa diferente.

En el caso de los Esmeraldas, la opción de abandonar al equipo del jugador Adonis Frías, le abriría el camino a Depay para jugar en la Liga MX con el cuadro del Bajío, pero realmente la opción que le gustaría manejar es la del Real Oviedo por la cercanía con su casa en Países Bajos y mayor seguridad para su familia.

Seguir leyendo:

