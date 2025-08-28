Un niño que sobrevivió a tiroteo en Minneapolis narró cómo su amigo le salvó la vida

Weston Halsne, de 10 años, estaba sentado a pocos metros de las vidrieras de la Iglesia Católica de la Anunciación cuando un tirador abrió fuego la mañana del miércoles.

Dos niños murieron y otros 17 resultaron heridos —14 de ellos también niños— en el tiroteo masivo ocurrido en la iglesia del sur de Minneapolis, anexa a la Escuela Católica de la Anunciación, que matricula a niños desde preescolar hasta octavo grado. La misa católica marcó el inicio del año escolar.

“Fue como si se oyeran disparos y luego nos metimos debajo de los bancos. Dispararon a través de las vidrieras, creo, y fue realmente aterrador“, dijo Halsne.

El estudiante de quinto grado estaba sentado a dos asientos de las ventanas, según declaró a WCCO. Dijo que sintió lo que creyó que era pólvora en el cuello.

“Mi amigo Víctor me salvó. Se echó encima de mí. Pero le dieron”, dijo Halsne. “Tenía mucho miedo por él. Pero creo que ahora está bien”.

“Espero que estés bien y estoy rezando por ti”, le dijo en un mensaje a su amigo.

No child should ever have to experience this. Ten-year-old Weston Halsne spoke to reporters after a gunman opened fire at a Minneapolis Catholic school during morning Mass, killing two children and injuring 17 others. pic.twitter.com/NsZta9VciM — NowThis Impact (@nowthisimpact) August 27, 2025

Halsne contó que, después de escuchar los disparos, esperaron de cinco a diez minutos antes de ir al gimnasio.

“Y luego cerraron las puertas para asegurarnos de que no pudiera venir. Y esperamos en el gimnasio para tener más noticias”, dijo.

Describió cómo había hecho simulacros de tirador activo en la escuela, pero nunca en la iglesia. Al salir de la iglesia, dijo que su madre lo estaba esperando.

“Estaba súper feliz, porque tenía miedo de no verla. Como no sabía qué estaba pasando realmente, estaba en shock”, dijo.

El tiroteo provocó una respuesta masiva de las fuerzas del orden en la calle 54 Oeste, entre las avenidas Harriet y Garfield. El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, dijo que el tirador se acercó desde el exterior del edificio y disparó un rifle a través de las ventanas hacia los niños y los fieles.

“Es inexplicable y sucede con demasiada frecuencia. Y cuando les sucede a tus propios hijos, entonces vas a pensar de manera muy diferente al respecto”, dijo Michael Simpson, abuelo de Halsne. Solo hay una manera de verlo. No hay nada que este precioso niño haya hecho para merecer esto.

Fuentes policiales informaron a CBS News que el tirador fue Robin Westman, de 23 años, residente de la cercana Richfield. Westman falleció posteriormente a causa de una herida de bala autoinfligida en la parte trasera de la iglesia.

Las reacciones de los líderes locales, estatales y federales tras el tiroteo también han aumentado.

El arzobispo Bernard Hebda, jefe de la Arquidiócesis de San Pablo y Minneapolis, anunció el miércoles por la tarde que recibió un telegrama del Papa León XIX que decía, en parte: “En este momento extremadamente difícil, el Santo Padre imparte a la Comunidad de la Escuela Católica de la Anunciación, a la Arquidiócesis de San Pablo y Minneapolis y a los habitantes del área metropolitana de las Ciudades Gemelas, su Bendición Apostólica como promesa de paz, fortaleza y consuelo en el Señor Jesús”.

