Un perro se viraliza en TikTok por lanzar pelotas a los peatones desde una ventana (Video)

Las redes sociales vuelven a sorprender con escenas que sacan sonrisas. Esta vez, el protagonista es un perro Border Collie que ha conquistado TikTok gracias a un ingenioso juego con los transeúntes en una de las calles más concurridas de Santiago de Compostela, España.

El video, grabado desde la popular calle Rúa do Franco, muestra cómo el perro lanza una pelota desde una ventana baja hacia la calle, esperando pacientemente a que los peatones se la devuelvan.

Cuando alguien acepta la invitación y le tira la pelota de vuelta, el animal no duda en repetir la acción, iniciando un peculiar intercambio que convierte un simple paseo en un momento inolvidable.

La grabación ha generado furor en la plataforma, acumulando más de 200,000 reproducciones y cientos de comentarios que celebran la ocurrencia del canino.

Para muchos usuarios, se trata de uno de los juegos más entrañables que han visto en la red, destacando la forma en que el perro logra interactuar con desconocidos y crear una cadena de lanzamientos improvisada.

Ahora la ventana desde la que el Border Collie inicia su juego se ha convertido en un punto de referencia para curiosos y amantes de los animales, quienes se acercan con la esperanza de vivir la experiencia en persona.

Te puede interesar:

· Trató de sacarse una selfie con un tiburón y el resultado fue nefasto: acabó en el hospital (Video)

· Joven latina cuenta su extraña cita romántica con un chico: se devolvió en bus y él en taxi

· Hispana relata su experiencia en un hotel cápsula de Japón: la limpieza es fascinante (Video)