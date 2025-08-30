Cantante de “Gangnam Style” investigado por posesión ilícita de medicamentos

El cantante surcoreano PSY, famoso mundialmente por su éxito “Gangnam Style”, está siendo investigado por las autoridades de Corea del Sur por presunta posesión ilícita de medicamentos.

Al cantante de 47 años se le acusa de haber utilizado intermediarios, incluyendo a su manager, para recoger en un hospital universitario prescripciones de medicamentos controlados como Xanax y Stilnox, usados para tratar la ansiedad y el insomnio, sin acudir a consultas médicas presenciales, violando así la Ley de Servicios Médicos.

Según informaron medios locales, PSY reconoció el error y pedido disculpas por permitir que otra persona recogiera sus medicamentos y aseguró que está recibiendo tratamiento por un desorden crónico de sueño y que siempre ha seguido la supervisión médica.

El caso incluye la investigación de un médico involucrado, quien niega haber cometido irregularidades y sostiene que realizó seguimientos a distancia. La policía continúa con la investigación y podría llamar a PSY a declarar próximamente.

PSY, cuyo nombre real es Park Jae-sang, ha sido investigado desde 2022 por supuestamente recibir medicamentos psicotrópicos sin presentarse en persona para las consultas médicas prescritas por la ley.

La agencia de PSY, P Nation, admitió que hubo un error al permitir que terceras personas recogieran sus medicinas, aunque aseguró que no existió una prescripción médica a terceros.

La investigación empezó tras una denuncia anónima y la policía confiscó registros médicos del hospital involucrado.

Tanto PSY como el médico están siendo investigados bajo cargos relacionados con la violación del Medical Services Act surcoreano.

PSY alcanzó fama global en 2012 con “Gangnam Style”, canción que marcó un hito en la música digital y viralidad al convertirse en el primer video en YouTube en alcanzar mil millones de vistas.

