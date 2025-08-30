Dennis Schröder denunció insultos racistas en el Eurobasket y la FIBA toma medidas

El Eurobasket 2025 quedó marcado por un episodio de racismo que generó repudio en el ámbito deportivo. Dennis Schröder, figura de la selección alemana y nuevo jugador de los Sacramentos Kings en la NBA, denunció haber sido víctima de insultos racistas en el duelo que su equipo ganó 107-88 a Lituania por el Grupo B, disputado en la ciudad finlandesa de Tampere.

Al finalizar el encuentro, el base compartió su malestar. “Ha habido un buen ambiente pero hoy ha habido aficionados lituanos que en el descanso han emitido sonidos de mono y el racismo en este mundo es algo que no puedo admitir, es algo que no debe pasar. No obstante, ha sido un buen partido para nosotros”, declaró a Magenta Sport.

🇩🇪 Dennis Schroder revealed that he was the target of “monkey noises” during the game against Lithuania!



Racism has no place in sports or in real life ✊🏿 pic.twitter.com/ARwFIKqCe5 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) August 30, 2025

El jugador, que fue una de las piezas clave con 26 puntos, hizo referencia a otros casos similares en el deporte. “Es algo que no debe ocurrir en este deporte, pero tampoco en el fútbol. Le pasó también a Vinicius Jr., ahí lo vi por primera vez. A mí me ha pasado por primera vez aquí con los lituanos y es algo realmente triste”, afirmó.

La respuesta de la FIBA y el impacto en el torneo

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) actuó de inmediato tras la denuncia pública. En un comunicado informó que identificó al responsable gracias a las cámaras de seguridad del pabellón y confirmó que esa persona no podrá ingresar a ningún otro partido del Eurobasket 2025.

“Tras una revisión inmediata, el equipo de seguridad del pabellón identificó a través de imágenes al individuo. A esta persona se le prohibirá asistir a cualquier otro encuentro del EuroBasket 2025. La FIBA condena de forma inequívoca los discursos de odio, las conductas discriminatorias y el lenguaje racista en cualquiera de sus formas. Crear un ambiente inclusivo, respetuoso y seguro para jugadores, equipos y aficionados sigue siendo una prioridad fundamental en nuestro deporte”, explicó el organismo.

La federación también adelantó que las autoridades locales recibieron las pruebas para continuar con la investigación. Además, se comunicará con la delegación de Lituania para reforzar medidas preventivas.

Mientras tanto, Alemania celebró la clasificación a la fase final en Riga, con Schröder y Daniel Theis como protagonistas en la victoria. El base, a pesar de ser el blanco de insultos racistas, destacó el rendimiento de su compañero: “Hoy nos ha salvado. Le conozco desde que tengo 13 ó 14 años y puedes contar siempre con él, puedes ir con él casi al fin del mundo. Pero también con el resto del equipo, todo el mundo sabe perfectamente qué rol tiene y el papel que debe desempeñar. Todos son importantes”.

El caso de Schröder abre un nuevo debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos contra la discriminación en competencias internacionales, donde el mensaje de respeto parece más urgente que nunca.



