Las 5 monedas más raras que alcanzaron un precio millonario
Mientras más antigua y rara sea la moneda es más alta la probabilidad de venderse a buen precio en el mercado de subastas
Para que un coleccionista esté interesado en una moneda, la pieza debe cumplir con algunas características como, por ejemplo; estado o buena condición, importancia histórica y demanda en el mercado, ya que esto es un indicador de cuánto puede llegar a costar en los mercados de subastas.
Como en el caso de las 5 monedas raras que fueron vendidas por Stack’s Bowers Galleries el año pasado, y que aquí te las mencionamos, las cuales alcanzaron precios millonarios en sus ventas.
Moneda noble danesa de 1496
Se vendió por $1,24 millones de dólares, son importantes porque estas monedas se acuñaron para darle honor a los reyes Hans, Christian II y Federico I, solo existen hasta la actualidad 20 ejemplares.
Moneda de tres peniques de plata de Massachusetts de 1652
Se vendió por $2,52 millones de dólares fue fabricada por la Casa de la Moneda de Boston, acuñadas antes de la Revolución Americana.
1825/4/1 Cabeza con corona, media águila izquierda
Se vendió por $1,08 millones de dólares, es una moneda extremadamente rara, según Stack’s Bowers.
1850 Baldwin & Co. Pieza de $10
Se vendió por $1,26 millones de dólares, anteriormente pertenecía a una colección privada, su rareza es legendaria e históricamente es significativa.
Águila doble con cabeza de la libertad de 1870 CC
Se vendió por $1,44 millones de dólares, aunque había estado fuera del mercado logró subastarse por una millonaria cifra.
