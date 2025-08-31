window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Las 5 monedas más raras que alcanzaron un precio millonario

Mientras más antigua y rara sea la moneda es más alta la probabilidad de venderse a buen precio en el mercado de subastas

Hay monedas que pueden alcanzar los $1,08 millones de dólares en el mercado de subastas.  Crédito: Shutterstock

Avatar de Arlenys Tabare

Por  Arlenys Tabare

Para que un coleccionista esté interesado en una moneda, la pieza debe cumplir con algunas características como, por ejemplo; estado o buena condición, importancia histórica y demanda en el mercado, ya que esto es un indicador de cuánto puede llegar a costar en los mercados de subastas.

Como en el caso de las 5 monedas raras que fueron vendidas por Stack’s Bowers Galleries el año pasado, y que aquí te las mencionamos, las cuales alcanzaron precios millonarios en sus ventas.

Moneda noble danesa de 1496

Se vendió por $1,24 millones de dólares, son importantes porque estas monedas se acuñaron para darle honor a los reyes Hans, Christian II y Federico I, solo existen hasta la actualidad 20 ejemplares.

Moneda de tres peniques de plata de Massachusetts de 1652

Se vendió por $2,52 millones de dólares fue fabricada por la Casa de la Moneda de Boston, acuñadas antes de la Revolución Americana.

1825/4/1 Cabeza con corona, media águila izquierda

Se vendió por $1,08 millones de dólares, es una moneda extremadamente rara, según Stack’s Bowers.

1850 Baldwin & Co. Pieza de $10

Se vendió por $1,26 millones de dólares, anteriormente pertenecía a una colección privada, su rareza es legendaria e históricamente es significativa.

Águila doble con cabeza de la libertad de 1870 CC

Se vendió por $1,44 millones de dólares, aunque había estado fuera del mercado logró subastarse por una millonaria cifra.

