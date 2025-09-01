Anna Wintour elige a Chloe Malle como sucesora al frente de Vogue Estados Unidos

En un movimiento que marca el futuro de la emblemática revista de moda, Anna Wintour ha seleccionado a Chloe Malle como la nueva jefa de contenido editorial (HOEC, por sus siglas en inglés) de Vogue Estados Unidos. Según informó inicialmente Lauren Sherman de Puck, el anuncio oficial de este importante cambio en la poderosa publicación podría realizarse tan pronto este martes.

La decisión se produce después de que Wintour, de 75 años y una figura legendaria en la industria, anunciara en junio que dejaría su puesto al frente de las operaciones editoriales diarias de la revista.

En ese momento, Vogue comunicó que buscaba a un sucesor que “liderara las operaciones diarias de la revista en todas las plataformas” y que reportaría directamente a la propia Wintour, quien continuará en sus roles como directora de contenido de Condé Nast y directora editorial global de Vogue.

¿Quién es Chloe Malle?

Malle, de 39 años y actual editora de Vogue.com, se perfila así como la elegida para tomar las riendas del día a día de la publicación. Su nombramiento no es del todo una sorpresa, ya que el mes pasado Page Six reveló en exclusiva que Wintour se estaba inclinando por ella para el cargo.

En agosto, se supo que Malle se encontraba en las “rondas finales” de entrevistas, superando a otras candidatas internas como Nicole Phelps, directora global de Vogue Runway.

Chloe Malle, de 39 años, habría superado todas las entrevistas para ser la nueva editora de Vogue en Estados Unidos.

Crédito: Evan Agostini/Invision/AP.

La elección de Malle, hija de la actriz Candice Bergen y el director de cine Louis Malle, es significativa. Destacada como una de las editoras favoritas dentro del personal, ha demostrado su valía con trabajos notables, como la realización de la entrevista de portada de Lauren Sánchez para Vogue, con motivo de su boda con el fundador de Amazon, Jeff Bezos.

Al anunciar su transición en junio, Wintour dirigió unas palabras a su equipo que ahora resuenan con mayor fuerza: “Cualquier persona en un campo creativo sabe lo esencial que es nunca dejar de crecer en el propio trabajo”. Afirmó que su “mayor placer” ha sido “ayudar a la próxima generación de editores apasionados a revolucionar el sector con sus propias ideas”. Con el nombramiento de Chloe Malle, Wintour confía en que esa misión continúa.

A pesar de este cambio, Wintour aseguró que seguirá prestando “mucha atención a la industria de la moda y a la fuerza cultural creativa que es nuestro extraordinario Met Ball”, reafirmando su compromiso continuo con los eventos más emblemáticos de la marca.

