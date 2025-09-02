María Antonieta de las Nieves preocupó a sus fans tras sufrir una aparatosa caída

María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina,” preocupó a sus fans tras sufrir una aparatosa caída mientras subía unas escaleras en el Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México.

La caída, que fue captada en video y se volvió viral en redes sociales, ocurrió cuando la actriz tropezó y cayó al suelo mientras subía las escaleras del teatro.

Afortunadamente, María Antonieta de las Nieves recibió ayuda para levantarse de inmediato por parte de los asistentes en el lugar. Este incidente ha generado preocupación entre sus seguidores, especialmente debido a la edad de la actriz, quien tiene 78 años.

@ivancarrisosa1 María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, sufrió recientemente una caída mientras subía las escaleras del Teatro de los Insurgentes durante una función de Cabaret en Ciudad de México. Afortunadamente, el incidente —que fue captado en video y rápidamente viralizado— no dejó lesiones visibles ni gravedad aparente, aunque sus seguidores se mostraron claramente alarmados. ♬ sonido original – carrisosa

La caída sucedió el pasado domingo en la noche, cuando María Antonieta de las Nieves asistió a la obra musical Cabaret. A pesar del susto, la actriz no requirió atención médica especializada y se encuentra bien.

Este percance ocurrió apenas días después de fuera hospitalizada en Perú por una fuerte deshidratación que le bajó los niveles de sodio, situación que ella misma aclaró en sus redes sociales.

Su estado de salud todavía genera preocupación, dado que en agosto se mencionó un posible deterioro neurológico, aunque la actriz desmintió que su hospitalización fuera por eso.

Los fans de la actriz han expresado mensajes de cariño y preocupación, esperando que La Chilindrina cuide más su salud y pueda recuperarse pronto tras este accidente y sus recientes problemas de salud.

