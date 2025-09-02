Rudy Giuliani pasará de haber difamado a dos exempleadas electorales a recibir una Medalla Presidencial

Rudolph William Louis Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York y quien fue sancionado por afirmar falsamente que dos extrabajadoras electorales de Georgia participaron en un fraude electoral masivo durante las elecciones de 2020, ahora será galardonado por Donald Trump con la Medalla Presidencial de la Libertad.

El neoyorquino de 81 años casi terminó arruinado debido a que falsamente acusó a Ruby Freeman y Shaye Moss de presuntamente haber un participado en un plan de procesamiento de boletas falsas en las elecciones del 2020.

Ambas mujeres presentaron una demanda en su contra y después un juez determinó que debían recibir $148 millones de dólares en compensación.

“No sólo violó deliberadamente algunos de los principios más fundamentales de la profesión jurídica, sino que también contribuyó activamente a la lucha nacional que siguió a las elecciones presidenciales de 2020, de la que no se arrepiente en absoluto”, señala parte del fallo de 31 páginas del panel de Nueva York emitido en julio del año pasado.

Dicha sanción no sólo significó la ruina financiera del exabogado de Donald Trump, pues también fue inhabilitado por la Junta de Responsabilidad Profesional para ejercer como abogado.

Para evitar sin un centavo, Giuliani tuvo que llegar a un arreglo con sus demandantes y aunque no se relevó la cifra compensatoria se da por hecho que resultó inferior a lo dictaminado en tribunales.

Rudy Giuliani fue sancionado por haber difamado a dos exempleadas electorales e inhabilitado para desempeñarse como abogado (Crédito: José Luis Magaña / AP)

Durante meses se especuló que el amigo personal de Donald Trump trataría de buscar un indulto presidencial de quien fue su cliente. No obstante, su lealtad recibió una mejor compensación.

A finales de junio, manera inesperada, a través de un comunicado, el jefe de la nación lo eligió para integrarse al Consejo Asesor de Seguridad Nacional (HSAC), el cual fue creado a raíz de los ataques terroristas que sufrió Estados Unidos, en 2001.

Sin embargo, el republicano que gobierna la Casa Blanca consideró que el apellido de Giuliani también debía ser reivindicado por su trabajo realizado años atrás como alcalde de Nueva York, pero sobre todo por ser un “patriota”.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, me complace anunciar que Rudy Giuliani, el mayor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York y un igualmente gran patriota estadounidense, recibirá LA MEDALLA PRESIDENCIAL DE LA LIBERTAD, el más alto honor civil de nuestro país”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

En los próximos días se definirá la fecha cuando Giuliani deberá acudir a Washington para recibir su galardón.

