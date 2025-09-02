Se acabó el drama: PSG vende a Gianluigi Donnarumma al Manchester City

El guardameta italiano Gianluigi Donnarumma ha llegado al Manchester City procedente del Paris Saint-Germain en una operación valorada en 30 millones de euros, equivalentes a $35 millones de dólares.

El fichaje del italiano dependía de la venta del brasileño Ederson Moraes al Fenerbahçe, que también se ha confirmado este martes por 14 millones de euros, es decir, $16.3 millones de dólares.

El arquero fue apartado por el PSG cuando Luis Enrique decidió que prefería optar por otro guardameta, pese a que Donnarumma fue clave para que los parisinos conquistaran la pasada UEFA Champions League, especialmente con sus paradas ante el Liverpool en octavos de final y contra el Arsenal en semifinales.

Donnarumma, campeón de la Eurocopa en 2021 con Italia, llegó al PSG ese mismo año procedente del AC de Milán y desde entonces ha disputado 161 encuentros con los capitalinos, ganando cuatro ligas francesas, dos copas de Francia, y la ya citada Champions League.

En el City se topará con la competencia de James Trafford, por el que el City también pagó $35 millones de dólares al Burnley este verano para repescarlo y que ha sido titular en las tres primeras jornadas de Premier League.

