Florida suspende mandatos de vacunación en las escuelas, el primer estado en hacerlo

El Cirujano General de Florida, Joseph Ladapo, anunció el miércoles que todos los mandatos de vacunas del estado para las escuelas terminarán pronto, el primer estado en tomar esa medida.

El estado exige vacunas para los niños en edad escolar, incluidas las que protegen contra la varicela, el sarampión, las paperas, la rubéola, la polio y la hepatitis B.

Ladapo comparó los mandatos de vacunación con una “esclavitud” y afirmó que terminarán al anunciar el cambio pendiente durante una conferencia de prensa en la Escuela Cristiana Grace de Valrico, según informó NBC News.

Añadió que el estado tiene mandatos para aproximadamente media docena de vacunas, que serán derogados.

“Todas. Hasta el último de ellas”, dijo Ladapo. “¿Quién soy yo, como hombre, para decirles qué deben poner en sus cuerpos?”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó la medida y afirmó que su administración puede eliminar algunos de los mandatos, pero la Legislatura de Florida tendría que eliminar otros, según The Washington Post.

El cambio propuesto ha suscitado críticas de expertos en salud pública. “Podemos esperar un resurgimiento del sarampión”, declaró el pediatra Paul Offit a The Washington Post.

“Seguirán apareciendo otras enfermedades infecciosas”, continuó Offit. “Esta es una medida sin precedentes que solo pondrá a nuestros niños en un riesgo innecesario”.

En los últimos 50 años, las vacunas han salvado aproximadamente 154 millones de vidas, la mayoría de ellas de bebés, según la Organización Mundial de la Salud.

Las vacunas generan inmunidad colectiva contra enfermedades específicas, lo que requiere una tasa de vacunación de al menos el 94% en una población definida para alcanzarla, según la Clínica Mayo.

Ladapo es un conocido escéptico respecto a los mandatos de vacunación, al igual que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr.

Demócratas advierten de riesgos para niños si Florida anula vacunas obligatorias

Congresistas del Partido Demócrata condenaron el plan del gobierno republicano del estado de Florida para acabar con la obligatoriedad de las vacunas, advirtiendo de los graves riesgos que la medida supondría para la salud de los menores de edad.

“Las vacunas infantiles son clave para una vida larga y saludable, libre de enfermedades graves. Además, mantienen a las comunidades sanas al prevenir la propagación de enfermedades graves y mortales”, dijo la representante por Florida Kathy Castor en la red social X.

La política demócrata alertó de que el plan del gobierno “aumentará los costos y dificultará el acceso” a las vacunas, por lo que instó a las familias a consultar a sus pediatras para velar por la salud de los niños.

La también miembro de la Cámara de Representantes por Florida Fentrice Driskell lamentó en una columna en el medio local ‘The Boca Raton Tribune’ que el gobernador Ron DeSantis “quiere sacrificar la salud” de los niños para recibir atención mediática.

El legislador demócrata Darren Soto recordó que ya existen exenciones religiosas que permiten a los padres no vacunar a sus hijos por motivos de religión.

Y agregó: “si a eso añadimos esta estupidez, vendrán el sarampión, las paperas, la viruela y otros brotes de los años oscuros”, referencia a la Edad Media.

Sigue leyendo:

· Trump exige a farmacéuticas publicar tasas de éxito de vacunas contra el Covid

· Nuevas recomendaciones sobre vacuna contra la COVID-19 generan desavenencias entre funcionarios y gremio de la salud

· La FDA autoriza vacunas Covid actualizadas pero con restricciones