Joven hizo creer a todos que viajó por EE.UU. con Messi: la edición de fotos con IA es increíble

Un joven argentino llevó su creatividad digital a otro nivel durante un viaje por Estados Unidos. Lo que comenzó como unas vacaciones con un amigo terminó convirtiéndose en un fenómeno viral, ya que editó las fotos con IA para reemplazar a su compañero e insertar a un “desconocido”: Lionel Messi.

El recorrido incluyó algunos de los destinos más llamativos del oeste estadounidense: California, Utah, Nevada y Colorado. Y como el futbolista de 38 años juega actualmente en la MLS, con el Inter de Miami, su “presencia” en el viaje era creíble, al menos en ese sentido.

Entre paisajes naturales, rutas panorámicas, bodegas y puntos turísticos, los jóvenes retrataron su aventura para darle luego un giro inesperado a las imágenes.

El resultado fue tan realista que parecía que Messi realmente había compartido durante todo el viaje, disfrutando de mate, paseos en coche y hasta copas de vino en las bodegas locales. Para la edición de fotos, la IA cuidó el cabello, la estética y hasta los tatuajes del astro argentino.

El autor contó que todo surgió como una broma entre amigos y el deseo de publicar algo diferente a los típicos álbumes de vacaciones.

La secuencia muestra escenas cotidianas de viaje: posar sonrientes ante montañas, recorrer carreteras o disfrutar de los paisajes, siempre con la presencia digital del capitán argentino, que este 4 de septiembre disputa su último partido como local con la selección, frente a Venezuela.

En pocos días, las fotos superaron los 50 mil “me gusta” y acumularon más de 400 comentarios, entre risas, halagos y usuarios que admitieron haber caído en la ilusión de que Messi realmente había acompañado al joven.

