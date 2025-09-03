Mike Tyson quiere que Crawford venza a Canelo, pero no cree que suceda

La leyenda Mike Tyson declaró que le gustaría que Terence Crawford venciera a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 13 de septiembre en Las Vegas, pero no cree eso suceda por la diferencia de peso.

En una entrevista con The Big Podcast, Tyson comentó que no descarta que Crawford pueda dar alguna sorpresa contra Canelo Álvarez porque es un peleador inteligente, pero habrá que esperar para saberlo.

“Quiero que Crawford gane, pero no parece que vaya a suceder. Me gustaría que eso sucediera, pero (Canelo) pega fuerte, es un peleador inteligente, se mueve bien. Solo tengo curiosidad, solo quiero verlo, quiero estar allí y verlo. Mira, ya ha habido sorpresas como esa antes: Henry Armstrong en las 124 libras venció al campeón de las 146 libras, así que nunca se sabe. Cualquier cosa puede pasar cuando dos hombres están en el ring o en una cancha de baloncesto, cualquier cosa puede pasar”, dijo.

Terence Crawford confía en que lastimará a Canelo Álvarez. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez está listo para enfrentar a Terence Crawford. Crédito: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

