Cuánto costará el iPhone 17: expertos estiman entre $800 y $1,200

El iPhone 17 se perfila como uno de los lanzamientos tecnológicos más esperados del año y, con él, llega la gran pregunta: ¿cuánto costará? Analistas del sector proyectan que los nuevos modelos oscilarán entre $800 y $1,200, dependiendo de la versión y de la estrategia de almacenamiento que adopte Apple.

De acuerdo con Edison Lee, analista de Jeffries, el precio promedio de venta del iPhone 17 ya contempla un recargo de $50 frente a generaciones anteriores.

Según explica, Apple absorbió durante meses el incremento en los costos de producción, pero ahora el traslado al consumidor parece inevitable.

Por su parte, Goldman Sachs estima que los modelos más ligeros podrían arrancar en torno a los $899, aunque esa cifra podría ser mayor si Apple decide modificar la configuración mínima de memoria, una táctica que ya utilizó en el pasado para aumentar el ticket promedio de sus dispositivos.

Precios estimados del iPhone 17

Los analistas proyectan la siguiente lista de precios para la nueva generación:

Iphone 17: $799

$799 iPhone 17 Air: $899–$949 (cambio: $0 a +$50)

$899–$949 (cambio: $0 a +$50) iPhone 17 Pro: $1,099 con 256 GB base (cambio: +$100)

$1,099 con 256 GB base (cambio: +$100) iPhone 17 Pro Max: $1,199

El historial de la compañía muestra subidas graduales. De acuerdo con el portal La Manzana Mordida, el iPhone básico pasó de $699 a $829 en 2020, el Pro mantiene los $999 desde 2017 y el Pro Max subió a $1,199 en 2023.

Más que alzas directas, Apple suele aplicar ajustes mediante la eliminación de las versiones con menor capacidad, lo que obliga a los usuarios a optar por configuraciones superiores.

Según JP Morgan, es probable que el martes 9 de septiembre Apple anuncie un reordenamiento en la oferta del iPhone 17, utilizando de nuevo esta fórmula.

En resumen, el rango de precios quedaría entre $800 para el modelo base y $1,200 para el Pro Max, con el iPhone 17 Pro como el que más cambios reflejaría por iniciar en 256 GB de almacenamiento.