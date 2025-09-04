Eclipse lunar de septiembre: qué sentirán los 4 signos más afectados

El 7 de septiembre de 2025, el cielo se teñirá de rojo con un eclipse lunar total en Piscis, también conocido como Luna de Sangre.

Este evento cósmico no será una simple Luna llena: actuará como un catalizador de cambios, revelaciones y cierres de ciclo.

Aunque todos los signos sentirán su influencia, habrá 4 signos del zodiaco especialmente impactados: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.

Estos nativos estarán en el ojo del huracán emocional y espiritual, experimentando un sacudón que los llevará a replantearse creencias, relaciones, carreras y hasta su identidad personal.

A continuación, conoce qué predice el eclipse lunar de septiembre para estos 4 signos más afectados, de acuerdo con el sitio, Parade.com.

1. Géminis

Para Géminis, el eclipse lunar en Piscis ilumina la necesidad de dejar atrás patrones emocionales caducos.

Es hora de reflexionar sobre qué debes sacrificar en tu vida personal para convertirte en la persona que realmente deseas ser.

Sentirás un fuerte impulso de buscar un propósito más auténtico en tu carrera.

Se revelarán miedos relacionados con la visibilidad y la autoconfianza.

La intuición y la creatividad serán claves para abrirte paso en proyectos laborales.

Si te aferras a estrategias obsoletas, sobre piensas las emociones o intentas forzar el control, podrías sentir frustración.

El eclipse te invita a fluir y confiar en tu instinto, aunque implique romper con viejas estructuras.

2. Virgo

El eclipse lunar en Piscis se refleja directamente en el eje de las relaciones de Virgo, mostrándote patrones emocionales que necesitas revisar.

Se evidencian dinámicas de pareja o vínculos que limitan tu crecimiento.

Es hora de reconocer si estás dando más de lo que recibes o si necesitas poner límites saludables.

También podría abrirse la oportunidad de sanar creencias autolimitantes sobre la vulnerabilidad.

Virgo, este eclipse te recuerda que el crecimiento personal no ocurre en soledad: tus vínculos son espejos de lo que debes transformar.

Abriéndote a los demás, podrás alcanzar mayor seguridad emocional.

3. Sagitario

El eclipse lunar en Piscis trae a la luz las emociones reprimidas de Sagitario, especialmente en lo relacionado con la familia y el hogar.

Has entregado demasiado a tu carrera, al reconocimiento o a tu vida pública, y ahora el universo exige equilibrio.

Podrías sentir nostalgia, anhelos insatisfechos o la necesidad de atender tu vida íntima.

Surge la urgencia de dar espacio a tu niño interior y a tus lazos emocionales.

Tal vez debas sacrificar un rol profesional para reenfocarte en lo que realmente llena tu corazón.

Recuerda, Sagitario: ni el dinero ni el estatus pueden sustituir la intimidad y el apoyo emocional que tanto necesitas. Este eclipse es tu invitación a reconectar con tu hogar interno.

4. Piscis

El protagonista absoluto del eclipse lunar de septiembre eres tú, Piscis. Con la Luna de Sangre en tu signo, vivirás un proceso de autodescubrimiento y transformación radical.

Se cerrarán capítulos ligados a tu identidad, imagen y forma de presentarte.

Es hora de dejar atrás ilusiones o autoengaños que ya no reflejan tu verdadero ser.

El eclipse te impulsa a practicar amor propio con disciplina, no desde la fantasía, sino desde la autenticidad.

Aunque puedas sentir un vacío inicial, el cosmos abre puertas hacia un nuevo ciclo de vida más consciente y saludable. Piscis, es tu renacer: libérate de lo que te desgasta y atrévete a abrazar tu poder espiritual.

Cómo aprovechar este eclipse lunar

El eclipse lunar del 7 de septiembre 2025 es una oportunidad de introspección y liberación. Si eres uno de los signos más afectados, considera lo siguiente:

Medita o escribe en un diario para procesar tus emociones.

Haz un ritual de corte energético, dejando atrás lo que ya no vibra contigo.

Conecta con el agua (baños, mar, ríos) para limpiar energías.

Evita tomar decisiones impulsivas; espera a que la energía del eclipse se asiente.

