Eclipse lunar del 7 de septiembre: qué predice para tu signo

El 7 de septiembre de 2025 se producirá un eclipse lunar total en Piscis, conocido como Luna de Sangre, un evento que marcará un antes y un después en la vida de los 12 signos zodiacales.

Esta Luna llena, también llamada Luna del Maíz, estará teñida de rojo y sus efectos no se limitan a una sola noche: según los astrólogos, sus influencias se sentirán desde el 4 hasta el 11 de septiembre, con un eco energético que se extenderá hasta la Luna de la Cosecha del 7 de octubre.

El Sol en Virgo y la Luna en Piscis forman un eje de contraposición: lo práctico frente a lo espiritual, lo físico frente a lo emocional.

Por eso, este eclipse será un catalizador de cambios profundos, revelaciones y cierres necesarios para abrir nuevas puertas, explica el astrólogo Kyle Thomas al sitio del Farmers’ Almanac.

A continuación, te contamos qué predice el experto para el eclipse lunar del 7 de septiembre para cada signo del zodiaco.

Horóscopo del eclipse lunar del 7 de septiembre

Aries

El eclipse te invita a retirarte del ruido, Aries. Podrían surgir secretos o asuntos del pasado que necesitas enfrentar. Es momento de descansar y sanar emocionalmente, incluso atendiendo temas de salud.

Tauro

Tauro, la Luna ilumina tu vida social. Podrías despedirte de un amigo o conocer a alguien que abra puertas hacia tus metas.

También es tiempo de celebrar un logro colectivo o un evento especial que te llene de alegría.

Géminis

Para ti, Géminis, el eclipse pone el foco en tu carrera y reputación pública. Puede traer ascensos y reconocimientos, pero también caídas si no has sido constante.

Es hora de replantear tu futuro laboral y tomar decisiones firmes.

Cáncer

Cáncer, sentirás la necesidad de crecer más allá de tu zona de confort. Cursos, viajes o experiencias espirituales te abrirán nuevas puertas. Este eclipse te empuja a romper rutinas y ampliar horizontes.

Leo

Leo, tu atención se centra en los recursos compartidos: herencias, deudas, inversiones o créditos.

Podrías recibir una suma inesperada o, por el contrario, tener que ajustar cuentas. Este eclipse te enseña a valorar lo que realmente importa.

Virgo

El eclipse toca directamente tu área de pareja y asociaciones. Podrías dar un paso importante en una relación, firmar un contrato o enfrentar una ruptura.

Virgo, este es tu momento para definir vínculos con claridad.

Libra

Libra, este tránsito marca un punto de inflexión en tu trabajo diario y tu bienestar.

Un empleo podría terminar o empezar, y tu cuerpo pedirá atención. Es el momento perfecto para organizar prioridades y mejorar hábitos.

Escorpio

Escorpio, el eclipse te trae intensidad en romances, hijos y proyectos creativos. Podrías vivir un flechazo, reencontrar la pasión o finalizar una relación que ya no vibra contigo. Tu lado artístico y emocional florece con fuerza.

Sagitario

Sagitario, tus raíces y tu vida familiar entran en transformación. Puede darse una mudanza, remodelación o un ajuste importante con tus seres queridos.

Este eclipse te pide construir un espacio que realmente te dé paz.

Capricornio

Capricornio, los eclipses activan tu capacidad de comunicar y negociar. Podrían surgir contratos, viajes cortos o proyectos de escritura. También deberás resolver malentendidos familiares o legales que no admiten demora.

Acuario

Acuario, el eclipse toca tu área de dinero y posesiones. Podrías hacer una compra importante o cambiar tu presupuesto.

Ajustar tus finanzas será clave para mantener el equilibrio. Si manejas bien esta energía, abrirás caminos hacia la abundancia.

Piscis

Piscis, este eclipse ocurre en tu signo y será un parteaguas en tu vida. Es momento de dejar atrás viejas versiones de ti y renacer con fuerza.

Cambios en relaciones, trabajo o proyectos personales marcarán tu destino. Estás frente a una poderosa transformación.

