Eclipse lunar del 7 de septiembre: qué predice para tu signo
La luna llena del 7 de septiembre no será como cualquiera; será una luna de sangre y un espectacular eclipse. ¿Qué significa para tu signo?
El 7 de septiembre de 2025 se producirá un eclipse lunar total en Piscis, conocido como Luna de Sangre, un evento que marcará un antes y un después en la vida de los 12 signos zodiacales.
Esta Luna llena, también llamada Luna del Maíz, estará teñida de rojo y sus efectos no se limitan a una sola noche: según los astrólogos, sus influencias se sentirán desde el 4 hasta el 11 de septiembre, con un eco energético que se extenderá hasta la Luna de la Cosecha del 7 de octubre.
El Sol en Virgo y la Luna en Piscis forman un eje de contraposición: lo práctico frente a lo espiritual, lo físico frente a lo emocional.
Por eso, este eclipse será un catalizador de cambios profundos, revelaciones y cierres necesarios para abrir nuevas puertas, explica el astrólogo Kyle Thomas al sitio del Farmers’ Almanac.
A continuación, te contamos qué predice el experto para el eclipse lunar del 7 de septiembre para cada signo del zodiaco.
Horóscopo del eclipse lunar del 7 de septiembre
Aries
El eclipse te invita a retirarte del ruido, Aries. Podrían surgir secretos o asuntos del pasado que necesitas enfrentar. Es momento de descansar y sanar emocionalmente, incluso atendiendo temas de salud.
Tauro
Tauro, la Luna ilumina tu vida social. Podrías despedirte de un amigo o conocer a alguien que abra puertas hacia tus metas.
También es tiempo de celebrar un logro colectivo o un evento especial que te llene de alegría.
Géminis
Para ti, Géminis, el eclipse pone el foco en tu carrera y reputación pública. Puede traer ascensos y reconocimientos, pero también caídas si no has sido constante.
Es hora de replantear tu futuro laboral y tomar decisiones firmes.
Cáncer
Cáncer, sentirás la necesidad de crecer más allá de tu zona de confort. Cursos, viajes o experiencias espirituales te abrirán nuevas puertas. Este eclipse te empuja a romper rutinas y ampliar horizontes.
Leo
Leo, tu atención se centra en los recursos compartidos: herencias, deudas, inversiones o créditos.
Podrías recibir una suma inesperada o, por el contrario, tener que ajustar cuentas. Este eclipse te enseña a valorar lo que realmente importa.
Virgo
El eclipse toca directamente tu área de pareja y asociaciones. Podrías dar un paso importante en una relación, firmar un contrato o enfrentar una ruptura.
Virgo, este es tu momento para definir vínculos con claridad.
Libra
Libra, este tránsito marca un punto de inflexión en tu trabajo diario y tu bienestar.
Un empleo podría terminar o empezar, y tu cuerpo pedirá atención. Es el momento perfecto para organizar prioridades y mejorar hábitos.
Escorpio
Escorpio, el eclipse te trae intensidad en romances, hijos y proyectos creativos. Podrías vivir un flechazo, reencontrar la pasión o finalizar una relación que ya no vibra contigo. Tu lado artístico y emocional florece con fuerza.
Sagitario
Sagitario, tus raíces y tu vida familiar entran en transformación. Puede darse una mudanza, remodelación o un ajuste importante con tus seres queridos.
Este eclipse te pide construir un espacio que realmente te dé paz.
Capricornio
Capricornio, los eclipses activan tu capacidad de comunicar y negociar. Podrían surgir contratos, viajes cortos o proyectos de escritura. También deberás resolver malentendidos familiares o legales que no admiten demora.
Acuario
Acuario, el eclipse toca tu área de dinero y posesiones. Podrías hacer una compra importante o cambiar tu presupuesto.
Ajustar tus finanzas será clave para mantener el equilibrio. Si manejas bien esta energía, abrirás caminos hacia la abundancia.
Piscis
Piscis, este eclipse ocurre en tu signo y será un parteaguas en tu vida. Es momento de dejar atrás viejas versiones de ti y renacer con fuerza.
Cambios en relaciones, trabajo o proyectos personales marcarán tu destino. Estás frente a una poderosa transformación.
