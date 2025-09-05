Daniella Navarro habla de su vida en pareja a un año de matrimonio con Jorge Campillo
La ex participante de "La Casa de los Famosos" reflexionó sobre cómo ha cambiado su vida desde que se casó con el piloto Jorge Campillo
En medio del éxito obtenido con la telenovela “Velvet: El nuevo imperio”, la actriz Daniella Navarro se ha sincerado sobre cómo se ha adaptado a su nueva vida familiar luego de haber contraído matrimonio con el piloto Jorge Campillo en noviembre de 2024.
Con la personalidad frontal que la caracteriza, la venezolana confesó que se encuentra en una de las etapas más plenas de su vida a nivel profesional y personal: “Rodeada de amor, risas y mucha complicidad”, detalló en entrevista con la revista People en Español.
Y aunque sus días están llenos de actividades y compromisos debido a todas sus facetas, Daniella Navarro se siente más feliz que nunca: “Soy mamá, actriz, esposa, amiga y mujer. Corro, me organizo, a veces me enredo, pero siempre con una sonrisa, o con el realismo de cualquier ser humano estresada, pero siempre agradecida con Dios“, compartió.
Al ser cuestionada sobre los aprendizajes que ha tenido durante este último año, la estrella de la pantalla chica indicó: “Hoy disfruto más lo sencillo, valoro los abrazos, las conversaciones… vivo con mucho más equilibrio. Cuando tienes un compañero de vida, todo sabe distinto, más bonito“, declaró.
Con respecto al ámbito laboral, Navarro reveló que si bien disfrutó volver a los melodramas, actualmente se encuentra enfocada en disfrutar de su familia: “Aunque Velvet fue un proyecto hermoso, también fue agotador. Quiero dedicar más tiempo a mi familia. He pasado mi vida entera trabajando en lo que amo, pero ahora todo es más equilibrado y sin estrés“, añadió.
Sin embargo, no descartó la posibilidad de regresar a la televisión más pronto de lo previsto: “Por ahora agradezco cada oportunidad y sé que vendrán sorpresas lindas”, dijo Daniella Navarro para finalizar.
