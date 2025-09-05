¿Estará Taylor Swift en los MTV VMAs 2025?

La expectación por los MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 crece a medida que se acerca la ceremonia, programada para el domingo, 7 de septiembre. Sin embargo, los fans de Taylor Swift recibirán una noticia decepcionante: la superestrella no asistirá al evento, de acuerdo a reportes de E! News.

A pesar de estar nominada en la prestigiosa categoría de Artista del Año, la cantante de 35 años ha confirmado que no estará presente en la gala. Este premio es su única nominación este año, donde competirá contra un grupo de élite que incluye a Beyoncé, Kendrick Lamar, Bad Bunny, Lady Gaga, Morgan Wallen y The Weeknd.

La supuesta ausencia de Swift añade un intrigante suspense a la noche, ya que ella y Beyoncé están actualmente empatadas como las artistas más galardonadas en la historia de los VMAs, con 30 premios cada una.

De hecho, una victoria de cualquiera de ellas supondría un récord histórico, rompiendo el empate y consagrándose como la máxima ganadora de todos los tiempos.

Sobre los VMAs 2025

La ceremonia de este año, que será conducida por la leyenda del hip-hop LL Cool J, se llevará a cabo en la UBS Arena de Nueva York.

Los espectadores podrán seguir la transmisión en vivo a las 8 p. m. (hora del Este) a través de CBS, con una retransmisión simultánea en MTV y streaming disponible en Paramount+ dentro de los Estados Unidos.

Entre los artistas que se van a presentar están J Balvin, Sabrina Carpenter, Alex Warren, Conan Gray, Doja Cat, Lady Gaga, Lola Young y Post Malone.

Este año, la velada será algo especial porque le rendirán tributo a Ozzy Osbourne, el músico falleció el 22 de julio de 2025, en Jordans, Reino Unido.

Y sobre Taylor Swift, los fans esperan que llegue, aunque sea en el último momento, ya que sus últimas participaciones han sido icónicas debido a sus actitudes divertidas que se han hecho virales en las redes sociales.

Seguir leyendo: