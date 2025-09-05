Inmigrante con Green Card detenido brevemente denuncia que fue perfilado racialmente 

El caso de Israel Urquilla Villatoro, un inmigrante con residencia permanente en Estados Unidos, ha puesto en tela de juicio las rígidas prácticas migratorias de la actual administración, tras denunciar que fue objeto de un arresto breve por parte de agentes de inmigración por un sesgo racial en su contra.

Urquilla, de 41 años, relató que el incidente ocurrió mientras realizaba actividades cotidianas. Su testimonio refleja la preocupación de muchos inmigrantes residentes que, aún contando con documentos en regla, temen ser señalados injustamente por su origen o apariencia.

Cómo ocurrió el arresto

De acuerdo con lo informado por Newsweek, la detención tuvo lugar el 28 de agosto cerca de North Capitol. Israel se encontraba conduciendo hacia la casa de un amigo cuando notó que un vehículo sin placas lo seguía.

Israel cuenta con Green Card y tiene más de 33 años viviendo en EE.UU. Credit: Gregory Bull | AP

Metros más adelante, fue interceptado por agentes de ICE que, según su versión, no se identificaron adecuadamente ni mostraron insignias visibles. Los oficiales tampoco le explicaron con claridad bajo qué autoridad actuaban en ese momento.

El encuentro fue breve, pero lo suficiente para que Israel lo describiera como una experiencia intimidante. Tras algunos minutos, fue liberado sin cargos, aunque quedó con la sensación de haber sido detenido por su apariencia y no por una causa legítima.

La postura de Israel frente al arresto

Israel sostiene que fue víctima de perfilamiento racial y que el trato recibido representa un patrón que afecta a muchos inmigrantes, incluso a quienes cuentan con residencia legal en el país. “No fue un procedimiento normal, me trataron como si hubiera hecho algo malo solo por cómo me veo”, expresó en declaraciones recogidas por Newsweek.

El inmigrante también afirmó que los agentes actuaron de manera irregular al no identificarse además de cubrir su rostro cuando Israel comenzó a grabar la detención con su celular.

La vida de Israel en Estados Unidos

De acuerdo con Newsweek, Israel Urquilla Villatoro es propietario de una guardería para perros, un negocio que ha construido con esfuerzo desde que llegó de su país natal El Salvador hace 33 años. Su vida cotidiana gira en torno a su familia y a la comunidad local, donde se ha ganado la confianza de clientes y vecinos.

Su caso cobra relevancia porque no se trata de alguien indocumentado ni en proceso de regularización. Como titular de Green Card, Israel ha cumplido con todos los requisitos legales, lo que hace aún más grave, según él, haber sido detenido de manera arbitraria.

Aunque su detención fue breve, la denuncia de perfilamiento racial refleja el temor de muchos residentes permanentes que buscan vivir en paz y seguridad, pero que aún pueden sentirse vulnerables frente a acciones que perciben como discriminatorias.

