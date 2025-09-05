Lili Estefan lamenta la muerte de Giorgio Armani y recuerda el día que lo conoció

La conductora cubana Lili Estefan se sumó a la ola de artistas que le rindieron un homenaje y último adiós al diseñador italiano Giorgio Armani, quien falleció el pasado 5 de septiembre en su casa en Milán. Para ello, rememoró el día en que cruzaron caminos de forma inesperada, calificándolo como un privilegio.

Fue durante la más reciente transmisión de “El Gordo y la Flaca” que se realizó una sección especial para celebrar el legado del diseñador en compañía de la fashionista venezolana Daniela Di Giacomo.

Durante dicha sección, Lili Estefan reveló que tuvo la oportunidad de conocer al astro de la moda durante una presentación del cantante italiano Luciano Pavarotti, donde también se encontraba un artista latino.

“Era guapísimo, yo tuve el privilegio de conocerlo en persona hace 25 años, embarazada de Lorencito, en Bolonia, en un concierto de Pavarotti. Estaba backstage vistiendo a Ricky Martin, a un grupo de ellos“, contó ante la audiencia del programa vespertino.

Tal y como el resto de personalidades que lo han despedido, Lili Estefan afirmó que a pesar de haberlo tratado en una sola ocasión, su experiencia fue muy buena gracias a su calidez: “El hombre era bello, espectacular en persona”, reiteró.

Además de compartir esta anécdota, ambas famosas hicieron mención de sus aportes al mundo de la moda, así como la lista de importantes celebridades a las que vistió a lo largo de su trayectoria de más de cinco décadas: Julia Roberts, JLo, Lady Gaga, Camila Cabello, entre otras.

Sobre sus innovaciones dentro de la moda, se dijo: “Él se volvió muy famoso en los 70 y los 80 sobre todo por los blazers (…) Fue de los primeros que comenzó con esta moda y todas queríamos comprar”.

La noticia del fallecimiento del fashionista se dio a conocer a través de un comunicado en Instagram: “Con profundo pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable impulsor: Giorgio Armani“, declaró la casa de moda.

La cámara funeraria se instalará del sábado 6 al domingo 7 de septiembre en el Teatro Giorgio Armani de Milán. Pero, los familiares del diseñador respetarán su voluntad y el funeral se celebrará de manera privada y se limitará a su círculo más cercano.

