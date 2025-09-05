Toni Costa se vuelve a tatuar, luego de que su ex se borrara tatuaje en su memoria

El bailarín español Toni Costa dio de qué hablar en sus redes sociales por los nuevos tatuajes que se hizo y que llegaron a su vida días después de que Evelyn Beltrán, su ex, decidiera borrarse el tatuaje que ambos compartían.

El también instructor de Zumba compartió la buena nueva por medio de un video, en donde se ve el precisó instante en que se marcó la piel para la eternidad.

“Me tatué de nuevo! 💙♌️”,Familia quiero compartirles algo personal…. Como ven me he hecho dos nuevos tatuajes que significan mucho para mí”, escribió el papá de la pequeña Alaïa en la descripción de su video.

Su video comienza mostrando el tatuaje en forma de corazón que se hizo en el brazo derecho, mientras que instantes después presumió el que se hizo en el brazo izquierdo en forma de signo de Leo.

“Sé que algunos pueden pensar que los tatuajes y la vida espiritual no van de la mano, pero para mí no hay contradicción. Mi relación con Dios y con su palabra es algo interno y profundo, y los tatuajes son una forma de expresar mi historia, mi fe y mi camino de una manera personal”, dijo Toni.

A continuación se dijo consciente en que su manera de pensar puede causar cierta controversia, por lo que quiso expresar su sentir, sin imponerle nada a nadie.

“Entiendo que cada quien tiene sus propias experiencias y opiniones, y las respeto siempre. No pretendo que todos piensen como yo, y valoro las diferencias pero más aún el respeto.

Al final, lo importante es que cada uno viva su vida, su fe y su camino con sinceridad y respeto hacia los demás. Yo llevo mi fe en mi corazón, más allá de la tinta en mi piel. Así que familia, sean felices, eso es todo”, concluyó Toni.

Las nuevas adquisiciones del ex de Adamari López atrajeron la atención de sus fans, quienes se mostraron curiosos y respetuosos ante la manera en que ve y vive la religión.

Estos dos son tan solo algunos de los tantos tatuajes quien tiene el ibérico, quien hace unos meses se tatuó en honor a su única hija.

““Alaïa 💙 Still me… ✝️ Por siempre ya en mi piel, te amo princesa! El artista que hizo estas bellezas @tatuajesdcesar , tremendo profesional y no se imaginan lo que me está preparando…. ✝️🙏”, se lee en el texto con el que el actual novio de Mimi Ortiz acompañó video, el cual muestra a detalle ambos tatuajes que se realizó en junio del 2025.

