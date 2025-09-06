El Vasco Aguirre contundente, sin equipo, no regalará el sexto mundial a Memo Ochoa

El portero cinco veces mundialista Guillermo Ochoa no será considerado para el Mundial 2026, donde podría imponer un récord con seis Copas del Mundo, si no encuentra equipo para seguir en activo, advirtió este viernes el técnico de la selección de México, Javier Aguirre.

La postura del técnico del Tricolor no es directa contra los intereses de Memo Ochoa, sino priorizando a todos los jugadores que estén en activo para pelear por un puesto dentro de los 26 jugadores que serán convocados, como lo dejó claro en la conferencia de prensa previa al juego de este sábado contra Japón en la ciudad de Oakland, California en Estados Unidos.

Aguirre fue claro cuando le cuestionaron sobre la sexta copa del mundo de Memo Ochoa: “¿6 copas? Yo no regalo nada, vendrá el que esté mejor y él no tiene equipo. Hablé con su agente, tiene ofertas, la intención es permanecer en Europa”, dijo el técnico nacional y al mismo tiempo recordó la época cuando el Mallorca no quiso renovarle el contrato y en ese momento recibió la llamada para hacerse cargo de la selección nacional.

“En el momento que Mallorca no me renovó, yo estuve tranquilo, me quedé una semana en Madrid. Cuando me llamó Juan Carlos me llené de ilusión para hacer bien lo que tengo que hacer bien. Si miro atrás solo es para no cometer los errores del pasado- Me he ido mejorando, decía Churchill que el éxito es ir de fracaso en fracaso”, dijo el Vasco.

Duelo de mucha utilidad contra Japón

Respecto al enfrentamiento contra Japón, el técnico nacional, Javier Aguirre dijo que será un duelo entre el lugar 13 del ranking de FIFA como es México y el 17 como está colocado Japón, por lo cual servirá de buen sinodal en la preparación del equipo azteca.

“Japón es el 17, nosotros el 13. Cuando llegue a Japón me dijeron que veían similitudes en ambos conjuntos, por eso me ficharon. Cuando llegué acá les dije que quería enfrentar selecciones de todo el mundo y en eso estamos. Nos va a servir mucho ver otro tipo de rivales, enfrentar Concacaf nos puede encerrar en una burbuja y no todo es así. Estamos hablando de un equipo top mundial, fuera de los anfitriones, fue de las primeras en calificarse al mundial, muy sentimental, deje buena gente allá en Japón”, concluyó.

