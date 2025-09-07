Lester Martínez asegura que Crawford le va a ganar a Canelo

La promesa guatemalteca Lester Martínez aseguró que Terence Crawford vencerá a Saúl ‘Canelo’ Álvarez y se coronará campeón indiscutido de peso supermediano el 13 de septiembre en Allegiant Satdium en Las Vegas.

En entrevista con Fighthub TV, Martínez sabe que Crawford no la tendrá fácil ante Canelo Álvarez, pero confía en que la experiencia y la capacidad del estadounidense lo ayudará a salir victorioso.

“Canelo es una persona que no se la ha visto que lo puedan noquear, pero Crawford va a ganar, va a ganar de una u otra manera. Es mi opinión y no solo por ser compañeros de equipo, sé que Canelo es alguien muy cab**n, es uno de los mejores libra por libra también. Respeto eso y muchos boxeadores dicen que él es genial, pero también saben de la capacidad de Crawford”, dijo.

Terence Crawford confía en que saldrá victorioso frente a Canelo Álvarez. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

“Yo espero y sé que va a ganar Crawford por su preparación, por la experiencia, por cómo está, pero no la tiene nada fácil. Igual de Canelo, muchas personas dicen que él va a ganar, pero tampoco la tiene fácil, pero por supuesto, yo tengo a Crawford ganando en las 168 libras”, agregó.

Según los pronósticos de los expertos, Terence Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez reconoce que esta es una de sus peleas más grandes. Credit: Michelle Farsi/Zuffa Boxing | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

