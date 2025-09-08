OMB otorga prórroga médica de 90 días a Oleksandr Usyk

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) le otrogó una prórroga médica de 90 días (tres meses) a Oleksandr Usyk, campeón indiscutido de peso pesado, para tratar las lesiones y retrasar su pelea obligatoria con Joseph Parker.

En una resolución publicada en sus redes sociales, el organismo también dictaminó que Parker podrá defender su título interino mientras Usyk se recupera y luego el ucraniano debe enfrentar al ganador.

“Resolución de la OMB – División de peso pesado: A Usyk se le concedió una prórroga médica de 90 días, Parker podrá defender su título interino y Usyk debe enfrentarse al campeón interino a continuación”, indicó.

📢 WBO Resolution – Heavyweight Division



Recordemos que la OMB ordenó que Oleksandr Usyk se enfrentara a Joseph Parker, retador oficial del organismo. Tras cumplirse el plazo para las negociaciones, el campeón pidió una extensión de 90 días para tratar sus lesiones.

Ahora que la OMB aceptó la solicitud del campeón ucraniano, Parker podría pelear con Moses Itauma, quien venció por nocaut a Dillan White, o buscar a otro oponente disponible.

Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Por esta razón, el equipo del ucraniano cree que se ha ganado el derecho de elegir su futuro y a tomarse el tiempo necesario para tomar esa decisión.

Joseph Parker es el retador obligatorio de Oleksandr Usyk por la OMB. Credit: Frank Augstein | AP

Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

Por su parte, Joseph Parker, de 27 años, es el campeón interino de peso pesado de la OMB y retador obligatorio del ucraniano. El peleador neozelandés cuenta con 36 victorias (24 por nocauts) y tres reveses en su carrera profesional.

