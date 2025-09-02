OMB exige informe médico de la lesión de Usyk tras video bailando

La Organización Mundial de Boxeo (OMB) exigió un informe médico minucioso sobre la supuesta lesión de Oleksandr Usyk, campeón indiscutido de peso pesado, tras viralizarse un video de él bailando en un local nocturno.

En un documento citado por Boxing Scene, el comité del organismo pidió evidencias sobre el estado de salud de Usyk y de no cumplir con la solicitud se tomarán las medidas correspondientes.

“El informe médico debe ser minucioso y certificar la condición actual del señor Usyk, su pronóstico, tiempo estimado de recuperación y cualquier otra evidencia relevante. El comité no puede permitir más retrasos o incertidumbre sin una aclaración satisfactoria. De no cumplir con esta solicitud, no habrá otra alternativa que tomar las medidas correspondientes de acuerdo con las reglas y regulaciones de la OMB”, dice.

A career after boxing beckons, for undisputed champ Oleksandr Usyk 🪩



🎥 @usykaa pic.twitter.com/5TBxhhRcfk — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 27, 2025

Recordemos que la OMB ordenó que Oleksandr Usyk se enfrentara a Joseph Parker, retador oficial del organismo. Tras cumplirse el plazo para las negociaciones, el campeón pidió una extensión de 90 días para tratar sus lesiones. Según BoxingScene, el organismo sancionador está dispuesto a aceptar una prórroga moderada y no lo solicitado por el ucraniano.

Si la OMB no acepta la solicitud del ucraniano, Parker sería ascendido a campeón absoluto y podría pelear con el ganador de la pelea entre Moses Itauma y Dillan White.

Usyk viene de dominar a Daniel Dubois en la revancha tras noquearlo con un gancho de izquierda que lo dejó tendido en la lona. Con esta victoria, el ucraniano recuperó el cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y volvió a convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados, reafirmando su lugar entre los grandes del boxeo en la actualidad.

Joseph Parker es el retador obligatorio de Oleksandr Usyk por la OMB. Crédito: Frank Augstein | AP

Por esta razón, el equipo del ucraniano cree que se ha ganado el derecho de elegir su futuro y a tomarse el tiempo necesario para tomar esa decisión.

Oleksandr Usyk, de 37 años, se convirtió por segunda ocasión en campeón indiscutido de peso pesado sigue aumentando su legado en el deporte. El peleador ucraniano mantiene su récord inmaculado después 24 peleas, 15 de ellas por la vía rápida.

