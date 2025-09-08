Turki Alalshikh mete presión a Crawford antes de su pelea con Canelo

Turki Alalshikh le metió presión a Terence Crawford al pedirle que cumpliera con el trabajo y derrote a Saúl ‘Canelo’ Álvarez este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Durante su visita al UFC Performance Institute -donde el estadounidense se encontraba entrenando-, Alalshikh acompañó a Crawford. Su Excelencia le dio ánimos a Bud para que pueda salir victorioso ante el mexicano y le arrbate los títulos de peso supermediano.

“Cumple con el trabajo”, dijo el jeque árabe. El estadounidense solo asintió con la cabeza y siguió con su preparación a pocos días de la superpelea con Canelo Álvarez.

Para nadie es un secreto que Turki Alalshikh apoya a Terence Crawford y quiere que haga historia en el boxeo frente a Canelo Álvarez. El jeque árabe fue quien logró que esta pelea se concretara.

Según los pronósticos de los expertos, Crawford estará en desventaja por el peso y no podrá derrotar al mexicano, pero otros opinan que el tamaño no será un problema, ya que el estadounidense cuenta con las habilidades necesarias para vencer al campeón de las 168 libras en su propio terreno.

Después del enfrentamiento con el cubano William Scull, donde el peleador mexicano fue criticado por su deslucida actuación, muchos conocedores del deporte han cambiado de opinión y ven a Bud con reales oportunidades de ganar porque piensan que el tapatío está en declive.

Si gana el estadounidense se convertiría en tres veces campeón indiscutible en diferentes categorías de peso y haría historia en el deporte, mientras que Canelo Álvarez podría acabar con el invicto de Crawford y mandarlo al retiro.

Canelo Álvarez espera poder noquear a Terence Crawford y retener su campeonato indiscutido. Credit: Al Bello/Getty Images for Netflix | Cortesía

Terence Crawford, de 38 años, se convirtió en campeón de cuatro divisiones diferentes al vencer a Israil Madrimov y sigue siendo uno de los mejores libra por libra. El doble monarca indiscutido estadounidense ahora cuenta con 41 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

