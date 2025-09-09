Crean “cartílago inteligente” que libera eficaz y puntualmente antiinflamatorios en articulaciones artríticas

Investigadores de la Universidad de Cambridge han desarrollado un material blando capaz de detectar cambios menores en el pH del cuerpo, específicamente durante brotes de artritis. Este material, que se volvería más suave y gelatinoso en ambientes ácidos, podría liberar medicamentos antiinflamatorios de manera precisa en el sitio afectado. Solo liberaría los medicamentos exactamente dónde y cuándo se necesiten.

El material se basa en enlaces cruzados reversibles dentro de una red polimérica, que responden a variaciones en la acidez. Esta propiedad permite que el fármaco se libere de manera específica en tejidos inflamados, potencialmente reduciendo efectos secundarios y mejorando la experiencia del paciente.

Se estima que la artritis afecta a más de 10 millones de personas en el Reino Unido, generando un significativo impacto económico para el Servicio Nacional de Salud (NHS, siglas en inglés). Mientras que en Estados Unidos más de 53 millones de adultos (aproximadamente 1 de cada 5) tienen artritis diagnosticada. La implementación de este material podría transformar el manejo de la enfermedad, proporcionando tratamientos continuos y eficazmente dirigidos.

Si se utiliza como cartílago artificial en articulaciones artríticas, este enfoque podría permitir el tratamiento continuo de la artritis, mejorando la eficacia de los fármacos para aliviar el dolor y combatir la inflamación.

Próximos pasos

El equipo de investigación planea llevar a cabo ensayos clínicos exhaustivos. Los investigadores destacan que su enfoque podría ser útil no solo para la artritis, sino también para otras condiciones médicas como el cáncer.

La adaptación de este material para su uso en sistemas biológicos vivos será clave para evaluar su eficacia y seguridad.

El material fue desarrollado por el grupo de investigación del profesor Oren Scherman, del Departamento de Química Yusuf Hamied de Cambridge.

Los hallazgos de este proyecto, que han sido publicados en el Journal of the American Chemical Society, marcan un paso significativo hacia tratamientos médicos más personalizados y efectivos.

¿Qué tipo de medicamentos se pueden liberar?

El tipo de medicamentos antiinflamatorios que se pueden liberar a través de materiales diseñados para liberación controlada incluye principalmente los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs).

Estos medicamentos pueden ser incorporados en sistemas de liberación prolongada o controlada mediante distintos métodos, como sistemas matriciales o recubrimientos especiales, que permiten una liberación gradual y sostenida en el organismo.

Los AINEs comunes que se pueden administrar a través de estos materiales incluyen:

Aspirina

Ibuprofeno

Diclofenaco

Naproxeno

Indometacina

Ketoprofeno

Meloxicam

Piroxicam

Celecoxib (inhibidor selectivo de COX-2)

Ketorolaco

Estos fármacos suelen ser ácidos orgánicos débiles y pueden ser formulados en diferentes formas de liberación para mejorar su eficacia terapéutica y minimizar efectos secundarios, como daños gástricos, mediante una liberación controlada y sostenida en el tiempo.

Así, los materiales de liberación controlada o prolongada pueden ser utilizados para liberar estos AINEs de manera que se mantenga una concentración adecuada de medicamento en el organismo durante un período prolongado, optimizando el tratamiento antiinflamatorio.

También te puede interesar: