Estación de radio en Florida adopta el apellido Trump y logra triplicar su audiencia

Los directivos de una estación de radio con sede en Florida decidieron renombrarla utilizando el apellido del presidente Donald Trump y gracias a ello su índice de audiencia luce mejor de lo esperado. Sin embargo, no cuentan con el permiso del republicano.

El mismo día en que el magnate neoyorquino se convirtió oficialmente en presidente de la nación por segunda ocasión, una pequeña emisora de radio country con sede en la ciudad de Fort Myers, Florida, optó por remplazar su nombre y de ser conocida como WHEL Radio pasó a llamarse “Trump Country” 93.7.

A finales de 2020, la estación había realizado una maniobra similar, pero su reasignación de nombre sólo duró un par de meses y todo aquello parecía haber quedado en el anecdotario.

Sin embargo, al prever que utilizando una campaña publicitaria apegada a las políticas del republicano de 79 años podría incrementar su red de radioescuchas, pues el conservador había regresado a Washington con más fuerza, decidió hacer un nuevo experimento.

Al uso del apellido Trump lo acompañó un rediseño del logotipo de la frecuencia radiofónica, el cual utilizó la misma tipografía de la campaña Trump-Vance.

Asimismo, una imagen animada del presidente portando su característica corbata roja, su prendedor de bandera y además un peculiar sombrero de vaquero, fueron otros elementos utilizados para reforzar la nueva identidad de “Trump Country” 93.7, cuyo formato se caracteriza por la música country.

La visión política del republicano de 79 años continúa generándole buenos dividendos entre la ciudadanía. (Crédito Matthias Schrader / AP)

Jim Schwartzel, presidente y gerente general de la estación radiofónica, señaló en una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News que, desde marzo, “Trump Country” ha triplicado sus índices de audiencia entre los adultos de 25 a 54 años.

De hecho, los índices de Nielsen, compañía líder mundial en análisis de audiencias y datos de consumo de medios, muestran la evolución de la estación tras ubicarse hasta julio como la segunda emisora country con mayor audiencia de la zona.

“No pedimos permiso, pero no creo que al presidente ni a nadie más le molestara. Lo vimos como una comedia”, expresó Schwartzel quien aspira a postularse para ocupar el escaño que Byron Donalds, dejará vacante en la Cámara de Representantes al contender para gobernador de Florida.

Entre las innovaciones que presenta “Trump Country” 93.7 figura la utilización de un locutor que imita la voz del presidente de la nación y frecuentemente trata de exaltar sus políticas, pero desde una perspectiva graciosa.

