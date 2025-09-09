La Casa Blanca define al ataque israelí en Qatar como un retroceso para la paz en Medio Oriente

Desde Washington se definió al ataque efectuado por el ejército israelí en Qatar como un retroceso para la paz en Medio Oriente. Sin embargo, no hubo ningún tipo pronunciamiento de condena hacia dicho incidente.

Israel llevó a cabo una operación militar contra la dirigencia de Hamas en Doha, Qatar, ocasionando la muerte de seis personas.

Aunque esta vez la estrategia implementada por Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, no fue respaldada por la Casa Blanca, tampoco surgió ningún pronunciamiento fuera de lo normal que pudiera comprometer su relación como aliados.

Durante una conferencia de prensa, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, prácticamente de limitó a mencionar que el presidente Donald Trump se sentía muy mal por lo sucedió, pues tanto Israel como Qatar son naciones a las cuales considera amigas de su gobierno.

“Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos que está trabajando muy duro y asumiendo grandes riesgos con nosotros para negociar la paz, no promueve los objetivos de Israel ni de Estados Unidos.

El presidente considera a Qatar un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos, y se siente muy mal por el lugar de este ataque. Quiere que se liberen a todos los rehenes en Gaza y los cadáveres, y que esta guerra termine ya mismo”, expresó la republicana.

Las tropas israelís llevan meses tratando de eliminar a los líderes del grupo islámico Hamas. (Crédito: Fuerzas de Defensa de Israel vía AP)

A través de una publicación en la plataforma X, Majed Al Ansari, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, calificó el ataque de “cobarde” y lo definió como una “agresión criminal.

“Mientras condena enérgicamente este ataque, el Estado de Qatar enfatiza que no tolerará este comportamiento israelí imprudente e irresponsable.

Esta agresión criminal constituye una violación flagrante de todas las leyes y normas internacionales, y representa una seria amenaza para la seguridad y la integridad de los cataríes y residentes en Qatar”, externó.

En caso de que Qatar se atreviera a ejercer alguna acción militar en contra de Israel, su relación con Estados Unidos se vería comprometida, esto a pesar del avión de más de $400 millones de dólares que la familia real qatarí le regaló recientemente a Trump con el objetivo de transformarlo en reemplazo del Air Force One.

Sigue leyendo:

• Israel dice que atacó a altos mandos de Hamás en la capital de Qatar

• Israel dice haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás

• Donald Trump describe a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, como un “héroe de guerra”