Lanzamiento iPhone 17: a qué hora es y por dónde se puede ver

Apple está listo para revelar la nueva generación de su smartphone más famoso. Este 9 de septiembre, la compañía celebrará su evento anual “Awe Dropping”, donde presentará oficialmente el iPhone 17 junto a otros productos de su ecosistema.

Como cada año, la transmisión será global y podrá seguirse en vivo en Estados Unidos y Latinoamérica.

Horarios del Apple Event 2025

La keynote comenzará desde California a las 10:00 am (hora del Pacífico), lo que corresponde a la 1:00 pm en la costa Este de Estados Unidos.

Estados Unidos (ET): 1:00 pm

1:00 pm México: 11:00 am

11:00 am Panamá: 11:00 am

11:00 am España: 7:00 pm

7:00 pm Argentina: 2:00 pm

2:00 pm Colombia y Perú: 12:00 pm

12:00 pm Venezuela: 1:00 pm

1:00 pm Chile: 2:00 pm

Cómo seguir la transmisión en vivo

El evento podrá verse en las plataformas oficiales de Apple:

Página de eventos en apple.com

Aplicación Apple TV , disponible en iPhone, iPad y Apple TV

, disponible en iPhone, iPad y Apple TV Canal oficial de Apple en YouTube

Aunque YouTube es una opción práctica, el sitio web y la app de Apple ofrecen menor retraso, lo que resulta útil para quienes deseen seguir el minuto a minuto sin diferencia de segundos.

El iPhone 17 será la estrella de la jornada, con varias versiones que buscan renovar la línea. Pero no será lo único. Estos son los productos y anuncios destacados del evento:

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max

Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3

AirPods Pro 3 con mejoras de sonido y funciones inteligentes

iPad Pro con una actualización menor

Apple TV 4K renovado

Vision Pro con nuevas funciones y llegada a más mercados

Fechas oficiales de lanzamiento para iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe, watchOS y tvOS

La compañía también dará más detalles sobre Apple Intelligence, su sistema de inteligencia artificial integrado, que promete ser el eje de la nueva etapa tecnológica de la marca.

