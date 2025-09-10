Canelo y Crawford también se disputarán exclusivo anillo del CMB

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Terence Crawford tendrán un incentivo extra por ganar en el ansiado combate que sostendrán este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas al poner en juego el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) un histórico y espectacular anillo que quedará en poder del ganador de esta batalla.

Por un lado, Crawford buscará mantener su aureola de invicto para apoderarse de los cuatro títulos que ostenta el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez y que obviamente buscará preservar para seguir dominando el sitio de privilegio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El Consejo Mundial de Boxeo presenta el primer anillo de campeonato indiscutido de la historia



Mas info 👇https://t.co/FqL3836iP7 #boxeo — BoxeoMundial.com (@BoxeoMundial) September 11, 2025

Un combate en donde para ambos pugilistas existen cosas muy importantes, donde para el mexicano es mantener intacta su fama de triunfador y el norteamericano en demostrar que su rival es más producto de la mercadotecnia que de méritos encima del ring.

Pero además, el Consejo Mundial de Boxeo decidió poner en juego un incentivo especial con la presentación de un espectacular e histórico anillo conmemorativo que será el primero en su género que se disputará en una pelea regida por este organismo boxístico.

La presentación oficial del anillo

Por esa razón, el Consejo Mundial de Boxeo se dio a la tarea de presentar el vistoso premio en el Hall of Excellence del hotel Fontainebleau, que se trata de un nuevo anillo de campeonato indiscutible que forma parte de la serie WBC Crown.

Dicho anillo fue diseñado y fabricado por la Joyería Jason of Beverly Hills, como un gran incentivo para que resaltar el esfuerzo de los campeones que alcancen el estatus de indiscutidos en este complicado arte del boxeo.

Anillo de Diamantes para el ganador #CaneloCrawford 👑



El Consejo Mundial de Boxeo dio a conocer el primer anillo del Campeonato WBC Crown Series Undisputed que se le entregará al ganador del Canelo vs Crawford. 🥊 pic.twitter.com/WO0PeVn5ZD — Boxeo Inmortales (@BoxeoInmortales) September 10, 2025

Dicha pieza conmemorativa fue concebida por Rasheen Farlow, socio estratégico del CMB en iniciativas de marca y responsabilidad social que engloba campañas con asociaciones culturales y llevado al diseño por los artesanos de Jason of Beverly Hills.

El detalle de joyería es una creación en oro amarillo que contiene alrededor de 10 quilates de piedras preciosas, que contiene 8.5 quilates de diamantes blancos, además de un quilate en piedras de colores y cuyo valor en el mercado supera los $100 mil dólares.

📰 'Canelo', este anillo de 100 mil dólares podría ser tuyo https://t.co/yC6JLu16V8. Entérate de más: ⬇️ — FOX Deportes (@FOXDeportes) September 10, 2025

Además, la pieza de joyería incluye en la parte superior un logotipo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) que engloba las palabras “World Champions” (Campeón Mundial), con incrustaciones en verde y que tiene como color peculiar el representativo del organismo.

Otras señas conmemorativas en dicho anillo resaltan aspectos relacionados con el pugilismo profesional con piedras de colores que representan los diferentes cetros del pugilismo y que además incluye un mecanismo giratorio con la representación del escenario de la pelea, el Allegiant Stadium con un ring en el centro y los nombres de Canelo y Crawford en cada zona de anotación, así como en las zonas laterales, sobresalen la fecha de la pelea, también un par de guantes de boxeo con la leyenda Undisputed, junto a las letras “WBC” o CMB en diamantes y la fecha del evento.

Seguir leyendo:

– “Soy un hombre de negocios”: Canelo Álvarez está abierto a comprar al Atlas

– BoMac McIntyre promete que Crawford le dará una paliza a Canelo

– Terence Crawford dice que pelea con Canelo Álvarez es un reto







Deportes

Saúl ‘Canelo’ Álvarez: 20 años de un camino forjado a puños, disciplina y orgullo mexicano

Sep. 8, 2025

La presentación del anillo marca la primera vez que el CMB incorpora este tipo de pieza a su tradición, que históricamente ha girado en torno al cinturón como símbolo de campeonato.