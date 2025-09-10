Deportivo y refinado: así llega el nuevo Lexus IS 2026

El segmento de los sedanes deportivos atraviesa tiempos desafiantes, con la popularidad de los SUV en ascenso. Sin embargo, Lexus mantiene su apuesta por un modelo que desde 1999 ha representado equilibrio entre dinamismo, elegancia y tecnología: el IS.

Ahora, de cara al 2026, la firma presenta una actualización profunda que asegura la permanencia del modelo, pero concentrada en una sola versión: el IS 350.

La decisión de mantener únicamente esta variante refleja la estrategia de la marca. Mientras los IS 500 y 500F, más potentes y exclusivos, desaparecen del catálogo, el IS 350 se posiciona como la opción ideal para quienes buscan una experiencia deportiva, pero con mayor accesibilidad en precio y consumo.

Diseño exterior más agresivo y aerodinámico

El Lexus IS 2026 se presenta con líneas renovadas que enfatizan su carácter deportivo. El rediseño del frontal ofrece un aspecto más bajo y ancho, reforzando la sensación de estabilidad.

Para la versión F Sport, se ha incorporado un alerón trasero rediseñado, pensado para optimizar la aerodinámica, acompañado de pinzas de freno rojas opcionales que refuerzan la identidad dinámica del modelo.

Los rines de aluminio de 19 pulgadas, disponibles en los niveles F Sport y F Sport Design, aportan ligereza y estilo. A ello se suma una paleta de siete colores exteriores, donde destaca el nuevo tono denominado Wind, un gris claro metálico con matices intensos que evoca movimiento incluso con el vehículo detenido.

Interior con tecnología de última generación

Dentro de la cabina, Lexus mantiene su filosofía de combinar confort con un enfoque centrado en el conductor. La pantalla de infoentretenimiento crece hasta las 12.3 pulgadas, lo que garantiza mejor visibilidad y un manejo más intuitivo de los sistemas. El panel de instrumentos también ha sido renovado para facilitar la lectura de información clave durante la conducción.

El habitáculo añade un detalle distintivo: la ornamentación “Bambú Forjado” en la consola central y en el interruptor de arranque, que aporta un aire artesanal y sofisticado. Se incorpora además un nuevo esquema de color denominado Rojo Radiante, inspirado en el resplandor de las erupciones solares, ofreciendo un ambiente más audaz.

En materia de sonido, el sistema estándar Lexus Premium equipa 10 altavoces de alta calidad. Como opción, los compradores podrán elegir el sistema Mark Levinson con 17 altavoces, pensado para los amantes de la experiencia acústica envolvente.

El modelo también integra dos puertos USB Tipo C y carga inalámbrica en la consola central, reforzando su carácter tecnológico.

Motor V6 y opciones de tracción

El corazón del Lexus IS 350 2026 continúa siendo un motor V6 de 3.5 litros que entrega 311 caballos de fuerza y 280 lb-pie de torque máximo. La marca mantiene la posibilidad de elegir entre tracción trasera o total.

La primera se combina con una transmisión automática Sport Direct Shift de ocho velocidades, mientras que la segunda utiliza una caja automática de seis velocidades.

Se han introducido mejoras en la dirección asistida eléctrica y en la suspensión, con el objetivo de optimizar la respuesta del vehículo en diversas condiciones de carretera. Esto se traduce en un manejo más equilibrado y dinámico, características que han hecho del IS una referencia entre los sedanes deportivos.

Seguridad como prioridad

Como parte de la gama 2026, el Lexus IS incorpora el sistema Lexus Safety System+ 3.0.

Este paquete incluye tecnologías avanzadas de asistencia, como luces altas automáticas, sistema precolisión con detección de peatones, asistencia de dirección de emergencia, y control de crucero con radar dinámico de velocidad completa.

La integración de estas funciones busca no solo elevar la seguridad, sino también mejorar la experiencia de conducción, haciendo del IS un vehículo preparado para los estándares más exigentes del mercado.

Precio y disponibilidad

Aunque Lexus no ha confirmado los precios definitivos del IS 2026, se estima que su valor de entrada ronde los $41,000 dólares.

La llegada a los concesionarios de la marca está programada para finales de 2025, consolidándose como una de las apuestas más sólidas en el segmento de sedanes deportivos de lujo accesibles.

