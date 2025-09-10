Esmeralda Pimentel habla sobre su decisión de retirarse los implantes

En una charla a corazón abierto con Aislinn Derbez, la actriz Esmeralda Pimentel se sinceró como nunca antes sobre su búsqueda del “yo” a nivel personal, lo que terminó en una poderosa confesión sobre los estándares de belleza que logró combatir tras retirarse los implantes mamarios. ¡Sigue leyendo para enterarte!

Fue durante su paso por el podcast “La Magia del Caos” que la protagonista de historias como “La Vecina” y “El color de la pasión” rememoró sus inicios en el mundo de la actuación, dejando saber que no todo fue color de rosa.

Y es que según su relato, durante los años de preparación en el CEA (Centro de Educación Artística) poco a poco adquirió inseguridades por su apariencia física. Tanto así que llegó a someterse a una cirugía de aumento de busto, algo de lo que no tardó en arrepentirse tiempo después.

“Me acuerdo que me gradué y te decían: ‘¿te quieres operar la nariz o te quieres poner bubis?’ y era que hoy lo digo y me parece lo más absurdo y lo más violento. Yo me operé las bubis y me puse implantes”, contó a la hija mayor de Eugenio Derbez.

Esmeralda Pimentel atribuyó esta decisión a la falta de una red de apoyo estricta: “Yo creo que fue una etapa en la que no me cuestionaba muchos las cosas, que hacía lo que en aquel entonces estaba muy normalizado”, añadió.

Sin embargo, la estrella de la pantalla chica logró cambiar su perspectiva sobre la belleza y el valor interior: “Ya me los quité, porque siento que fue algo que no me cuestioné (…) A esa edad nadie tendría que estarte metiendo ideas de tu cuerpo y priorizar la estética sobre la salud. En ese momento fui una de las muchas mujeres que nos dejamos llevar por lo que dictaba el sistema”, sentenció.

Esmeralda Pimentel y sus reflexiones sobre el amor propio

Esta no es la primera vez que Esmeralda Pimentel se pronuncia sobre la importancia del amor propio, sin importar el “qué dirán”. En una de sus publicaciones de Instagram, la famosa compartió unos versos en los que dejó clara esta transformación en su perspectiva.

“Hay una forma de mirar que no exige nada. No te juzga, no te compara, ni te evalúa. Solo te acompaña con ternura, como si al mirar, te acariciara (…) Y cuando me encuentro en tu mirada -en la de mi mejor amigo desde niña-, me reconozco hermosa y me sé infinitamente amada. Así, con TODO LO QUE SOY”, se lee en la descripción que colocó junto a un par de fotografías capturadas desde la playa.

La sesión de fotos improvisada dio un vistazo a una Esmeralda Pimentel en su faceta más natural, sin filtros y sin una gota de maquillaje: “Ojalá un día muy cercano, nos regalemos mirar-nos como quien contempla un milagro; y entonces, al fin, nos atrevamos a SER-lo”, finalizó contundente.

