Autoridades publican nuevas fotos y un video de la persona de interés en el tiroteo de Charlie Kirk

El Departamento de Seguridad de Utah compartió en redes sociales nuevas imágenes suministradas por el FBI de una persona de interés en el tiroteo ocurrido en la Universidad del Valle de Utah que causó la muerte del activista conservador Charlie Kirk y solicita ayuda para identificar al hombre, que aparece con gafas de sol, gorra y una camisa de manga larga con una bandera estadounidense y un águila calva.

Las autoridades describieron a la persona de interés como un “hombre en edad universitaria” que, según informaron, saltó de un edificio tras el ataque y huyó a un vecindario.

Un “rifle de cerrojo de alta potencia” fue recuperado en una zona boscosa, informaron las autoridades.

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk vestía una camiseta negra muy distintiva con una bandera estadounidense y lo que parece ser un águila, declaró el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, en una conferencia de prensa vespertina.

Las autoridades de Utah compartieron fotos del sospechoso el jueves por la noche. El sospechoso también vestía vaqueros azules, una gorra de béisbol con un triángulo, zapatillas Converse, gafas de sol y una mochila negra, según las fotos.

We're releasing additional photos of the person of interest in connection with the murder of Charlie Kirk at Utah Valley University. Please send all tips available to: https://t.co/XXzYBH1GkE pic.twitter.com/DgLOlrU6Cx — Utah Public Safety (@UtahDPS) September 12, 2025

Las autoridades también compartieron esta noche un video que muestra al sospechoso saltando del tejado de un edificio universitario después de que Kirk recibiera un disparo.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, instó a la ciudadanía a colaborar para encontrar al tirador.

El video muestra a un hombre corriendo por un tejado y luego cayendo al suelo, dejando la huella de la palma de la mano, según declaró el Comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason. El sospechoso también dejó la huella de sus zapatillas Converse, añadió Mason.

“Todos esos son artículos identificables que estamos buscando”, dijo Mason, y añadió que “pedimos al público que busque e intente identificarlos si conoce a alguien que los tenga o que haya sido visto usándolos”.

El director del FBI, Kash Patel, y el subdirector, Dan Bongino, estuvieron presentes en la conferencia de prensa, pero no hicieron comentarios, y los medios de comunicación presentes no tuvieron la oportunidad de hacer preguntas.

Hasta el jueves por la tarde, los investigadores no tenían detenidos y aún no habían identificado a un sospechoso.

Las autoridades no han comentado sobre el posible motivo del asesinato, que el presidente Donald Trump calificó como un “momento oscuro para Estados Unidos” y que se produce tras una oleada de violencia política que ha sacudido al país y profundizado las divisiones partidistas.

Los investigadores han realizado casi 200 entrevistas mientras trabajan para llegar “al fondo del asesinato de Charlie Kirk”, dijo el gobernador Cox, quien también señaló que se preparan para pedir la pena de muerte para el responsable cuando sea detenido.

Las autoridades también destacaron que 20 agentes del orden son los encargados de llevar adelante la investigación y recordaron la importancia de la colaboración ciudadana y que existe una recompensa de $100,000 dólares para quien ayude a dar con el sospechoso.

Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, participaba en un evento en el que debatía de manera polémica con estudiantes liberales, organizado por él, como lo hacia desde hace años, cuando recibió un tiro. Tras el incidente, su cuerpo fue trasladado a Arizona a bordo del avión del vicepresidente J.D. Vance al final de este jueves.

