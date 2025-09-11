Casi a mitad de inmigrantes deportados en Arizona llevaban más de una década en el país

El reporte “Ni Siquiera Me Dejaron Decir Adiós” de la organización binacional Iniciativa Kino para la Frontera, reveló que más del 44 % de migrantes deportados en los últimos tres meses por la frontera de Arizona llevaban más de una década viviendo en los Estados Unidos y de ellos, el 40% dejaron en este país a un familiar cercano.

De acuerdo a la información, expuesta a partir de una encuesta a 278 migrantes que fueron deportados, el 85% de ellos hombres, indicó que una de cada dos expulsiones fue consecuencia de operativos en las calles o en las cortes de Inmigración.

Agentes de la Oficina de Inmigracion y Aduanas (ICE) estuvieron detrás de estas redadas, en las que varios encuestados denunciaron haber sido maltratados y posteriormente trasladados a múltiples centros de detención a través de varios estados antes de ser deportados.

Otro 33% fue consecuencia de la cooperación existente entre agencias locales del orden e ICE, puesto que el proceso inició con la detención del migrante por una infracción de tráfico.

El 60% de arrestos tuvo lugar en Arizona, y el resto provenían de estados como California, Florida, Nevada, Oregon, Texas y Washington.

De acuerdo al reporte, la mayoría de migrantes no sólo reportaron tener varios años viviendo en los Estados Unidos, sino que también afirmaron haber dejado en Estados Unidos por lo menos a un familiar, entre ellos esposa, hijos o padres, que lamentaron que serán duramente afectados por su deportación.

En concreto, un 8% dijeron tener más de 30 años viviendo en los Estados Unidos.

Cabe recordar que el mandatario republicano prometió actuar contra la inmigración irregular durante su campaña y, tras asumir la presidencia, declaró el estado de emergencia nacional en la frontera con México y firmó una salva de decretos migratorios.

