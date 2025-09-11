En solo un día, arrestan y deportan a inmigrante mexicano en Chicago: “Él nos proveía todo”

A través de la llamada operación migratoria ‘Midway Blitz, las detenciones de ICE se han intensificado en Chicago, considerada ciudad santuario. Un inmigrante mexicano, identificado como Juan Manuel, es uno de los primeros arrestados.

Un reporte de Noticias Telemundo mostró el momento exacto en que el hombre y padre de familia era esposado por los agentes de inmigración. Esperaba tomar un bus cuando fue sorprendido por los uniformados, el domingo pasado.

Sin embargo, lo más sorprendente del caso es que apenas un día después, Juan Manuel fue deportado a México. Tenía 16 años residiendo en Estados Unidos.

La deportación del inmigrante deja sin sustento a un hogar familiar

Yolanda, esposa de Juan Manuel, expresó estar en una situación muy crítica, ya que él era quien proveía todo. “No sé qué voy a hacer”, dijo la mujer a Telemundo. Además, padece de diabetes y ahora debe cuidar sola a un hijo con necesidades especiales.

También confesó que el único delito de su marido en Estados Unidos fue un DWI, que significa haber conducido bajo intoxicación o con capacidad deteriorada.

Yolanda ahora navega entre el miedo de salir a las calles y la opción de autodeportarse. “Apenas salgo, mi hijo me escribe ‘¿ya vienes? ¿estás bien?'”, comentó.

La administración de Donald Trump ofrece a los inmigrantes indocumentados la oportunidad de autodeportarse a través de la app CBP Home, otorgando el pasaje de avión y $1,000 de bonificación, además de anular cualquier multa.

El pasado martes, también en Chicago, un trabajador de Home Depot fue abordado por agentes de ICE, quienes le pidieron que bajara de su auto para arrestarlo.

“Yo no tengo problemas con la justicia”, expresaba el inmigrante, llamado Marvin Villegas y de origen venezolano. Varios uniformados con el rostro cubierto lo trasladaron a un centro de detención.

