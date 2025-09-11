Mookie Betts logra dar vuelta a su mala temporada con Dodgers en buen momento

Mookie Betts ha tenido una temporada difícil en los Dodgers desde el entrenamiento primaveral, pero en el último mes ha logrado dar vuelta a la temporada.

Betts perdió hasta más de 10 kilos por un virus en el Spring Training y comenzó la temporada 2025 sin una preparación adecuada.

Durante los primeros 100 juegos de la temporada, el campocorto de los Dodgers bateó .237 de promedio, .309 de OBP, .674 de OPS, 11 jonrones, 47 carreras impulsadas y 15 dobles.

“Esta temporada se acabó”, declaró Betts a The Athletic. “Mi temporada prácticamente se acabó. Tendremos que atribuirlo a una temporada mediocre”, dijo el campocorto en agosto.

Mookie Betts dando vuelta a una de sus peores temporadas

Esta es una de sus peores temporadas en cuánto a promedio, OPS, OBP, y OPS+. Además es la segunda menor cantidad de WAR ofensivo (2.9) desde su año de novato (1.8).

“Puedo salir y ayudar a los chicos a ganar cada noche, hacer algo, conseguir una carrera impulsada, hacer una jugada, hacer algo que… Voy a tener que cambiar mi enfoque en eso”, dijo Betts.

Pero en los últimos 35 juegos, el siete veces Bate de Plata tiene .315 de promedio, .369 de OBP, .886 de OPS, 7 jonrones, 28 carreras empujadas y 6 dobles.

“Obviamente, todos quieren tener grandes temporadas, pero es mucho más fácil cuando no te preocupas por la temporada. Solo te preocupas por cada partido. Mantendré esta perspectiva el resto de mi carrera”.

Los Dodgers suman cuatro victorias consecutivas con Betts comandando en la ofensiva.

Betts tiene un promedio de bateo de .500 con 9 hits, 3 jonrones, 11 carreras impulsadas y 3 carreras anotadas en los últimos cuatro juegos.

Además los Dodgers han aumentado la ventaja de su división a tres juegos. Este fin de semana se enfrentarán a los Gigantes de San Francisco.

