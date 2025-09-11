Primer eléctrico del Grupo VW con batería de estado sólido

El IAA Mobility 2025 de Múnich se convirtió en escenario para una de las mayores demostraciones de innovación de Volkswagen. Más allá de los nuevos urbanos eléctricos de Cupra, Skoda y Volkswagen, todos ellos fabricados en España y con lanzamiento comercial en 2026, el grupo sorprendió al presentar su primer prototipo con batería de estado sólido.

Lee también: Tesla busca un salvavidas y es vender sus Supercargadores

Se trata de un vehículo de prueba que utiliza la celda unificada PowerCo Unified Cell, diseñada con un sistema cell-to-pack, capaz de integrarse en futuros vehículos de producción masiva. Esta innovación se acompaña del primer sistema de almacenamiento estacionario a gran escala desarrollado por Elli, que operará en Salzgitter, Alemania.

Puedes leer: Ford revive así su legado con el regreso de Ford Racing

Oliver Blume, consejero delegado del Grupo Volkswagen, destacó: “El Grupo Volkswagen está impulsando el progreso tecnológico a toda velocidad”. La compañía busca trasladar la investigación de laboratorio al mercado, como lo demuestra la prueba de la batería de estado sólido en la Ducati V21L, una motocicleta completamente eléctrica.

Baterías de estado sólido: potencia, seguridad y velocidad de carga

El prototipo de Ducati V21L ha sido adaptado para albergar hasta 980 celdas QSE-5, con ánodo de litio metálico y separador cerámico. Esta combinación promete mayor densidad energética, recargas más rápidas, ciclos de vida prolongados y más seguridad frente a las baterías de iones de litio convencionales.

Thomas Schmall, responsable de tecnología del Grupo Volkswagen, explicó: “La batería de estado sólido tiene potencial para revolucionar la movilidad eléctrica. La Unified Cell está preparada para el estado sólido, lo que permitiría una rápida transferencia al vehículo cuando la tecnología esté lista”.

Los próximos pasos incluyen pruebas en pista con motocicletas de carreras y la integración de esta tecnología en vehículos eléctricos de producción, con el objetivo de lograr soluciones comerciales hacia finales de la década.

La Unified Cell: la plataforma para la próxima generación de eléctricos

La versión de serie de la Unified Cell debutará en la familia de urbanos eléctricos de Cupra, Skoda y Volkswagen. Las primeras celdas saldrán de la gigafábrica de Salzgitter, seguidas por las instalaciones en Sagunto (Valencia, España) y St. Thomas (Canadá). La fábrica española producirá baterías de estado sólido para la nueva familia de eléctricos desde 2026.

En términos técnicos, la Unified Cell alcanza 660 Wh/l de densidad energética, lo que representa un incremento de alrededor del 10% respecto a las celdas anteriores. Volkswagen estima que los urbanos eléctricos podrán recorrer hasta 450 kilómetros con una sola carga y completar la recarga en menos de 25 minutos.

Esta celda actuará como plataforma global, aplicable hasta en el 80% de los eléctricos del grupo. Es multi-química, compatible con LFP, ion-sodio, NMC e incluso estado sólido, combinando estandarización y flexibilidad industrial.

Grupo Volkswagen y las baterías de estado sólido. Crédito: Volkswagen. Credit: Cortesía

Elli y el almacenamiento estacionario a gran escala

Además de la movilidad, Volkswagen avanza en soluciones energéticas. Elli conectará a la red en Salzgitter su primer sistema de almacenamiento estacionario a gran escala en diciembre de este año. El proyecto tendrá 20 MW de potencia y 40 MWh de capacidad de almacenamiento, utilizando paquetes de baterías de PowerCo.

El sistema permitirá equilibrar la oferta intermitente de energía eólica y solar con la demanda, posicionando al Grupo Volkswagen como un actor estratégico entre la automoción y el sector energético.

Hacia un futuro eléctrico más sostenible

La presentación de estas innovaciones refuerza el compromiso de Volkswagen con la movilidad eléctrica y la sostenibilidad. Con la Unified Cell y los desarrollos de Elli, la compañía combina rendimiento, seguridad y escalabilidad, estableciendo nuevos estándares para la industria.

Mientras tanto, la investigación continúa, y la expectativa es que esta tecnología de estado sólido transforme no solo los urbanos eléctricos, sino también otros segmentos de vehículos, consolidando a Volkswagen como líder en electrificación global.

Seguir leyendo:

Mercedes rompe barreras con 125 km de autonomía en un minuto

El Honda Prelude 2026 revela sus secretos ocultos en EE.UU.

Toyota Highlander 2026, ahora con tracción total estándar